Path of Exile 2: il numero di chiavi riscattate è talmente elevato che il team è preoccupato

Oltre un milione di chiavi di accesso per Path of Exile 2 sono già state riscattate prima del lancio ufficiale, previsto per la sera del 6 dicembre in Italia. Lo ha annunciato il team di sviluppo, esprimendo preoccupazione per la capacità dei server di gestire un così elevato numero di giocatori.

La notizia evidenzia l'enorme interesse suscitato da questo seguito, ma solleva anche interrogativi sulla stabilità tecnica al momento del debutto. Gli sviluppatori stanno lavorando per ampliare la capacità cloud, ma ammettono di non essere certi dei limiti che potrebbero raggiungere i servizi di backend.

In un video pubblicato su YouTube, un rappresentante del team ha dichiarato: "Abbiamo già ordinato molta più capacità cloud e quei server saranno online molto presto. Ma ho qualche preoccupazione per quanto riguarda i problemi del backend."

La squadra si sta preparando ad affrontare possibili code e disservizi durante il weekend di lancio, data l'inaspettata popolarità del gioco. "Se al momento del lancio dovessimo avere problemi con i server, sappiate che ci impegneremo al massimo per risolverli", ha assicurato lo sviluppatore.

Questo straordinario interesse pre-lancio potrebbe tradursi in un successo commerciale senza precedenti per Path of Exile 2, ma anche in sfide tecniche notevoli. Gli sviluppatori stanno lavorando per scalare l'infrastruttura, aggiungendo shard di database e ottimizzando i sistemi esistenti.

Nonostante le preoccupazioni, il team ha espresso gratitudine verso la comunità: "Grazie a tutti voi per aver creduto in questo progetto". L'entusiasmo dei giocatori si è manifestato anche in seguito alla pubblicazione di un nuovo trailer di gameplay, aumentando ulteriormente le aspettative per questo atteso sequel.

Path of Exile 2 si pone per essere il grande antagonista di Diablo 4 (acquistabile su Amazon) nel genere ARPG. A differenza del titolo Blizzard, il gioco di GGG si pone per essere hardcore e complesso come l'amatissimo Diablo 2.