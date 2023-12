Per giocare ci vuole Windows per forza? Questi test dicono di no

ComputerBase ha condotto un confronto tra tre sistemi operativi Linux e Windows 11, mettendo alla prova le prestazioni dei giochi.

I risultati hanno rivelato, senza troppa sorpresa, che tutti e tre i sistemi Linux hanno superato Windows 11 sotto certi aspetti, dimostrando un'eccellente capacità di eseguire i giochi testati attraverso la compatibilità di Valve, denominata Proton.

Tra i sistemi Linux esaminati, sono stati inclusi Arch Linux, Pop!_OS e Nobara OS. Arch Linux, il più simile al Linux Vanilla (ovvero privo di modifiche al sistema operativo attuate da terze parti), richiede una personalizzazione maggiore da parte dell'utente ma offre aggiornamenti e software tra i più veloci.

Per chi non lo sapesse, SteamOS 3 di Valve, il sistema operativo usato su Steam Deck, si basa proprio su Arch Linux.

Pop!_OS e Nobara OS, invece, presentano installazioni più user-friendly con applicazioni e funzionalità preconfigurate per il gaming.

Il confronto si è svolto su un sistema AMD con Ryzen 7 5800X e Radeon RX 6700 XT. Tutti i giochi testati erano specifici per Windows ma sono stati eseguiti su Linux attraverso Proton di Valve, in maniera analoga a come si utilizzano giochi non di Steam su Steam Deck.

I risultati hanno dimostrato che tutti e tre i sistemi Linux hanno superato Windows 11, nelle analisi pre-gioco, per una piccola ma significativa differenza di prestazioni. Nobara OS ha ottenuto il punteggio più alto con 100 fps, seguito da Arch Linux con 99 fps e Pop!_OS con 95 fps. Windows 11 si è classificato ultimo, con una media di 94 fps.

Una volta avviati i test con diversi titoli (Cyberpunk 2077, Forespoken e The Talos Principle II) Nobara OS si è dimostrato il migliore, mentre Arch Linux ha primeggiato in Starfield. Windows 11, invece, ha primeggiato esclusivamente con Rachet & Clank Rift Apart, mentre Pop!_OS ha mostrato un framerate inferiore agli altri contentendenti.

Complessivamente, la differenza di frame rate tra i sistemi operativi è stata minima, con la maggior parte dei titoli che presentavano una differenza inferiore a otto fps tra il sistema più veloce e quello più lento. In Cyberpunk 2077, la differenza è stata più ampia, con un divario di 17 fps tra il sistema più lento (POP!_OS) e il più veloce (Nobara).

I test hanno rivelato che i sistemi operativi Linux, nonostante l'utilizzo del livello di compatibilità Proton di Valve, hanno prestazioni paragonabili, se non migliori, rispetto a Windows 11.

Questo conferma che Linux è diventato una piattaforma di gioco altamente competitiva, almeno su hardware AMD, senza compromettere le prestazioni. Sarebbe curioso replicare gli stessi testi su hardware basati su Intel/Nvidia.