Per Take-Two GTA è semplicemente immortale: quale futuro per la serie?

Quale sarà il futuro di GTA? La famosa saga di casa Rockstar Games è oramai diventata un vero e proprio cult nel mondo dei videogiochi, come dimostrano i dati di vendita come dimostrano i dati di vendita e la community, sempre più attiva, sull’ultimo capitolo principale. Con release che oramai hanno toccato quasi tutte le console esistenti è difficile capire cosa hanno ancora in più da dire sceneggiatori, programmatori e artisti dietro il brand. Per il publisher, ovvero Take-Two Interactive, il pensiero però è uno solo: la saga è immortale.

A svelare il pensiero del publisher ci ha pensato il CEO Strauss Zelnick, che dirige oramai da tempo immemore la casa di distribuzione e pubblicazione. Zelnick ha paragonato il franchise di GTA, insieme a quello di Red Dead Redemption e NBA, alla popolare saga cinematografica di James Bond. “Ho appena visto l’ultimo film di Bond. E mi piacerebbe che ogni franchise fosse come quello di James Bond. Ci sono alcuni, prezioni brand di qualsiasi tipo che possono essere introdotti in questa categoria e penso che alcuni dei nostri lo siano”, le parole di Zelnick.

Per Take-Two Interactive, GTA è sicuramente una proprietà intellettuale decisamente forte. E sarebbe sciocco, ovviamente, farla scappare via. Nel corso degli anni, infatti, Rockstar ha pubblicato sei capitoli principali, espansioni, DLC ed ha creato un mondo online che a 8 anni dalla release continua a venire riproposto su ogni piattaforma esistente. Il valore del brand è dunque decisamente alto ed è probabile che questo getti le basi per il prossimo capitolo.

Già, perché se GTA 5 è una vera e propria hit in grado di vendere ovunque, è anche chiaro che prima o poi il sesto episodio in un modo o nell’altro arriverà. Le parole di Zelnick però non fanno altro che dirci una cosa: ci vuole tempo, davvero tanto tempo. Perché se per tutti Grand Theft Auto non morirà, che bisogno c’è di pubblicare nuovi capitoli e far vivere ai giocatori nuove storie? Perché Zelnick ne è sicuro: i giocatori non potranno mai dimenticarsi di Grand Theft Auto e il prossimo gioco della serie sarà, comunque vada, una vera e propria hit, come lo sono stati i precedenti.