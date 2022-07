Da quando i servizi in cloud sono entrati in maniera quasi prepotente nella vita dei giocatori, in tanti hanno paura che un giorno le console e il supporto fisico spariranno per sempre. Per Xbox, però, non sarà così. Nonostante la casa di Redmond sia in prima linea nello sponsorizzare il suo servizio, che non richiede neanche più l’acquisto del gioco vero e proprio bensì un semplice abbonamento, le idee sono piuttosto chiare: niente deve rimpiazzare qualcosa che già esiste e funziona.

A svelare il punto di vista della società ci ha pensato Pav Bhardwaj, che ricopre il ruolo di Senior Global Product Manager in Xbox Game Pass. “Per noi, il cloud gaming è una possibilità per distribuire i nostri servizi e i nostri prodotti in giro per il mondo in mercati differenti”, ha spiegato il dirigente, che poi si è soffermato su un altro aspetto importante, ovvero il perché alcuni non comprano le console. “Ci sono diversi motivi per cui le persone non comprano un hardware dedicato. Disponibilità economica, accessibilità, o hanno un’altra piattaforma. Pensiamo solamente all’accessibilità e alla scelta”.

Appare dunque chiaro che la strategia di Xbox sia oramai quella che abbiamo imparato a conoscere: tanti, piccoli passi in avanti per poter portare il gioco a chiunque, senza appunto disporre di vincoli hardware. Questo però non significa che il supporto al gioco fisico o alla console non finirà. Si tratta, semplicemente, di dare una scelta e rendere democratico il videogioco, senza più essere vincolati all’acquisto di un hardware specifico. Argomentazioni che troveranno sicuramente il sostegno delle zone più povere del mondo, dove molto spesso acquistare una console può significare una spesa importante rispetto ai Paesi definiti come “primo mondo”.

Attualmente il gioco in cloud di Xbox è supportato su una vasta e larga gamma di device. Dopo iOS, Android, console e PC, grazie a Samsung la tecnologia è arrivata direttamente all'interno delle televisioni del produttore coreano. Un ulteriore passo in avanti verso quella tanto desiderata scelta da dare ai consumatori.