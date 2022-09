Siamo da tempo abituati a pensare che nel panorama dei videogiochi sportivi esistano principalmente titoli che rappresentano gli sport più blasonati. FIFA per il calcio, la serie NBA 2K per il basket, F1 e via dicendo… Esiste però una cerchia di titoli sportivi che possiede una nutrita nicchia di appassionati, spesso determinata dalla popolarità di cui disciplina gode in un determinato paese, che non vanno assolutamente ignorati. Basti pensare a Madden, il simulatore di football americano che ogni anno batte il record di vendite negli USA.

Il titolo di cui andremo a parlare oggi è PGA Tour 2K23, il nuovo gioco golfistico targato 2K che, data la sua poca popolarità nel belpaese per via dell’evidente elitarismo che circonda l’ambiente, rientra nell’ultima categoria di titoli che abbiamo descritto poc’anzi.

MyCareer

Nell’anteprima che abbiamo avuto il piacere di provare ci siamo cimentati nell’ormai immancabile modalità Carriera firmata 2K che, come sempre, ci permette di creare un alter ego e intraprendere la nostra carriera di golfista professionista partendo da piccoli tornei fino ad arrivare a competere nell’ambita FedEx Cup, competizione dove i migliori golfisti del mondo si affrontano ogni anno.

La creazione del personaggio presenta nuove feature quali la scelta di un archetipo, questi preset di abilità fungeranno da mero punto di partenza per lo sviluppo del nostro golfista. Scegliere un archetipo non ci legherà ad uno specifico stile di gioco, ad esempio scegliere un preset che si concentra sulla potenza di tiro non ci proibirà assolutamente di investire sulla precisione, saremo in grado di costruire i punti di forza del nostro alter ego in maniera completamente libera.

Parlando di punti abilità è doveroso menzionare la presenza di un albero delle abilità, in questa schermata sarà possibile spendere punti per migliorare le nostre capacità, i vari potenziamenti saranno divisi in base al tipo di ferro che utilizzeremo. Gli sviluppatori, inoltre, ci tengono a fare presente che non sarà possibile completare lo skill tree in quanto i punti concessi saranno limitati, sarà dunque necessario scegliere con cura quale abilità acquistare. Saranno inoltre presenti dei buff temporanei chiamati Fittings che sarà possibile acquistare per darci uno slancio in più in occasione di un’importante gara.

Lato gameplay il titolo non si discosta molto dalle sue precedenti iterazioni, abbiamo una barra di potenza del tiro che bisognerà fermare al punto giusto per ottenere il massimo dal nostro colpo e sarà possibile, grazie all’inclinazione del mouse durante il movimento, dare un effetto alla pallina per agevolarci la vita sul terreno di gioco.

Un’ulteriore aggiunta in questa nuova edizione di PGA Tour sono i tiebreaker, ovvero le situazioni in cui, in caso di pareggio tra due giocatori, si effettuerà un’ulteriore tiro per decidere il vincitore tra i due contendenti.

Sarà anche necessario riuscire a gestire le difficoltà come la pendenza e tipo di terreno e forza del vento se vorremo avere anche solo la possibilità di vedere il nostro nome a fianco di grandi golfisti come Tiger Woods, scelto anche quest’anno come uomo copertina. Rimanendo in tema di grandi nomi i ragazzi di HB Studios sono riusciti ad ottenere la licenza per utilizzare l’immagine di uno dei più grandi sportivi di sempre, in questa edizione di PGA Tour, infatti, chi effettuerà il pre-ordine avrà la possibilità di utilizzare Micheal Jordan, ex-stella NBA e da sempre grande appassionato di golf.

La stella NBA si unisce ai ranghi di PGA Tour 2K23

TopGolf

IN PGA Tour 2K23 fa il suo debutto una nuova modalità, il TopGolf rappresenta quel tipo di sport che vediamo spesso nei film, a differenza della classica distesa immensa di verde con 18 buche, il TopGolf si svolge su un campo rettangolare chiamato Driving Range in cui saranno presenti diversi bersagli, a distanza sempre maggiore che dovremmo colpire con la nostra pallina per ottenere punti, maggiore è la distanza del bersaglio, maggiore ovviamente sarà la ricompensa. Questa modalità potrà essere anche utilizzata come una specie di tutorial per i neofiti del genere, in quanto richiederà una certa maestria di potenza e precisione dei tiri. Questa modalità si potrà condividere con altri 3 amici in locale, ognuno dei quali avrà 10 palline e medesimi tentativi per riuscire ad incassare un maggior numero di punti rispetto agli avversari. Sarà presente anche la modalità online dove poter competere con i giocatori di tutto il mondo.

Sarà interessante vedere come gli sviluppatori riusciranno a sfruttare questa nuova modalità, magari con l’aggiunta di nuovi campi e regole di gioco in una versione molto più arcade del golf tradizionale. Ricordiamo che PGA Tour 2K23 sarà disponibile dal 14 Ottobre per PC, PlayStation e Xbox.