Phoenix Point: l’uscita del gioco su Xbox Game Pass PC viene rimandata

Sembra che gli utenti abbonati al servizio Xbox Game Pass su PC dovranno aspettare ancora un pò prima di poter giocare a Phoenix Point, il nuovo strategico a turni sviluppato dai creatori originali della saga di XCOM; che per il momento rimane disponibile esclusivamente su Epic Game Store.

L’annuncio arriva direttamente da Snapshot Games, che ieri ha ufficializzato la posticipazione di Phoenix Point. Ora non si sa esattamente quando il titolo verrà aggiunto al catalogo PC di Xbox Game Pass, ma secondo il team di sviluppo, sono emersi alcuni problemi che hanno impedito il rilascio del gioco sul servizio durante la data prestabilita.

Il team di sviluppo ha lasciato delle dichiarazioni spiegando i motivi del posticipo di Phoenix Point: “‘Il fatto è che abbiamo mollato la presa. Eravamo estremamente impegnati a rifinire le fasi finali del gioco, ed essendo inesperti con Xbox Game Pass e Microsoft Store, semplicemente non avevamo preparato adeguatamente le basi per far uscire il gioco in tempo anche su quelle piattaforme.”

Entrando più nello specifico sembra che allo studio manca ancora della documentazione per far si che Phoenix Point possa essere inserito nel catalogo Xbox Game Pass. “Rispetto ad altre piattaforme Xbox Game Pass, sono necessari numerosi prerequisiti, dalla certificazione Microsoft alla revisione della documentazione. Molte cose le abbiamo già soddisfatte, ma abbiamo altre cose su cui dobbiamo ancora lavorare”. Vi ricordiamo che Phoenix Point è previsto anche su PlayStation 4 e Xbox One. Siete curiosi di provare il nuovo gioco dei creatori di XCOM?