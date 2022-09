Durante il Nintendo Direct abbiamo assistito ad un susseguirsi di trailer decisamente massiccio. Uno di questi ha mostrato Pikmin 4, in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2023. Dopo quello di Octopath Traveler II e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, si tratta di un altro annuncio di livello per l’azienda giapponese che riporta sulla propria console una serie ormai ventennale.

Dopo poco più di vent’anni dall’uscita del primo capitolo, infatti Pikmin 4 prosegue le avventure di Pikmin 3, uscito nel 2017 per Wii U e ripreso nel 2020 nella sua versione Deluxe. Dopo poco più di tre anni di assenza, dunque, potremo riprendere le avventure di questo strategico in tempo reale apprezzato dai fan in tutto il mondo.

La serie ruota intorno alla missione del capitano spaziale Olimar, il quale deve recuperare i componenti della sua nave in modo da poter ripartire per il suo viaggio. L’ambientazione è quella di un pianeta, probabilmente la Terra, ridotto in stato di abbandono in un futuro post apocalittico. Ad aiutarlo saranno proprio i Pikmin, piccoli esserini che vivono nei prati aiutandosi tra loro. Nonostante la sua breve durata, infatti, il trailer si concentra proprio su queste creaturine dall’aspetto buffo che vengono risvegliate da una sorta di marcia. Si tratta di una chiamata alle armi da parte degli sviluppatori che si preparano alla pubblicazione di Pikmin 4.

L’annuncio più interessante della live è stato sicuramente quello di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tuttavia, siamo certi che moltissimi fan saranno lieti di poter vedere Pikmin 4. Infine, vi rimandiamo al nostro recap per conoscere tutte le novità provenienti da questo Nintendo Direct e scoprire tutti i giochi annunciati. Inoltre, vi ricordiamo che su Tom’s Hardware troverete tutte le ultime notizie sul mondo dei videogiochi e sugli eventi. Non perdetevi le novità in arrivo dallo State of Play di questa sera.