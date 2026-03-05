Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce con un nuovo titolo disponibile dal day one, e si tratta di un'aggiunta che i fan dei giochi narrativi e delle avventure cinematografiche attendevano con interesse. L'arrivo di Planet of Lana 2: Children of the Leaf rappresenta un segnale chiaro della strategia Microsoft nel puntare su esperienze indie di qualità per abbonati PC e Ultimate, senza costi aggiuntivi rispetto alla sottoscrizione mensile. Un modello che continua a distinguere il Game Pass dalla concorrenza, soprattutto per chi cerca titoli di nicchia con una forte identità artistica e narrativa.

Planet of Lana 2: Children of the Leaf è disponibile da oggi, 5 marzo, per gli abbonati Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass su Xbox Series X|S, PC e Cloud gaming. Il gioco è accessibile anche in streaming via cloud, il che significa che i possessori di dispositivi mobile o PC meno potenti possono comunque goderne senza limitazioni hardware, una caratteristica sempre più apprezzata dalla community europea e italiana.

Dal punto di vista del gameplay, si tratta di un'avventura cinematografica in 2D con una durata stimata tra le 6 e le 8 ore, accompagnata da una colonna sonora orchestrale originale. La narrazione segue Mui, personaggio già noto ai giocatori del primo capitolo, approfondendo la sua storia e svelando nuove verità sul pianeta che fa da sfondo all'intera saga. Gli sviluppatori hanno dichiarato che il titolo è pensato per accogliere anche i nuovi arrivati, costruendo un racconto autonomo centrato su temi come il legame, la resilienza e la protezione di ciò che conta in un mondo in trasformazione.

Per chi non conosce il franchise, il primo Planet of Lana era già approdato nel catalogo Game Pass riscuotendo apprezzamenti per il suo stile visivo evocativo e la narrazione silenziosa ma efficace, in un approccio che ricorda titoli come Limbo o Inside di Playdead. Il sequel sembra voler espandere quella formula mantenendo l'identità artistica che ha convinto critica e pubblico, con l'aggiunta di maggiore profondità narrativa per i fan di lunga data.

Nelle prossime settimane il catalogo Game Pass è atteso da ulteriori annunci: Microsoft continua ad aggiornare il servizio con cadenza regolare, e marzo si preannuncia come un mese denso di aggiunte.