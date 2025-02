PlatinumGames ha cancellato diversi giochi dal suo sito ufficiale, non si sa il perché

PlatinumGames ha rimosso ogni riferimento al suo gioco di supereroi Project G.G. dal proprio sito web. L'azienda ha cancellato 13 dei 22 titoli precedentemente elencati, inclusi progetti in sviluppo e giochi già pubblicati.

La scomparsa di Project G.G. dal sito ufficiale di PlatinumGames solleva interrogativi sul futuro di questo ambizioso progetto. Annunciato nel 2020 dall'ex game designer Hideki Kamiya come terzo capitolo della sua "trilogia di eroi", il gioco non ha ricevuto aggiornamenti da quando Kamiya ha lasciato lo studio nel 2023.

Oltre a Project G.G., sono stati rimossi dal sito anche titoli noti come Star Fox Zero, Babylon's Fall e giochi basati su franchise come Teenage Mutant Ninja Turtles e Transformers. Questa decisione ha suscitato reazioni negative tra gli ex dipendenti di PlatinumGames.

JP Kellams, ex produttore dello studio, ha commentato su Twitter: "PlatinumGames che cancella la sua storia dal sito web è estremamente deplorevole. Come persona orgogliosa di aver lavorato a quei giochi, mi sento profondamente insultato da questo".

Nonostante la rimozione di molti titoli storici, PlatinumGames sembra concentrata su nuovi progetti. Un paio di settimane faè stato annunciato che lo studio sta collaborando con Team Ninja allo sviluppo di Ninja Gaiden 4 (sotto finanziamento di Xbox), nuovo capitolo della celebre serie action in uscita questo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon).

Non è chiaro se la pulizia del sito web sia legata a un cambio di strategia aziendale o se indichi difficoltà nello sviluppo di alcuni progetti. PlatinumGames non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle motivazioni dietro questa decisione.

Certo dovessimo vedere i titoli eliminati, sembra quasi che il team si sia voluto scrollare di dosso i progetti più fallimentari o quelli con le valutazioni più basse rilasciati sul mercato. Sembra solo una coincidenza, chiaramente, ma potrebbe anche essere così.