Playdate, annunciata finestra di pre-order della console portatile

Ve la ricordate vero? La famosissima console portatile che al suo annuncio aveva attratto un grandissimo interessa verso di se, soprattutto per la capacità di essere piccolissima e per le sue funzionalità. Un hardware tanto semplice, quanto però innovativo. Sviluppato dalla società Panic, la Playdate mira ad essere una piccola perla del gioco portatile, insieme alla sua rotellina che la farà da padrona in ogni titolo che giocheremo sulla console. Oggi sono state annunciate alcune novità interessanti, tra le quali anche la finestra in cui verranno aperti i pre-order.

A partire dal prossimo Luglio, sarà impossibile prenotare la console, che verrà poi prodotta in serie. E’ stato chiarito infatti che sarà possibile prenotare la Playdate in più date e che tutti avranno la possibilità di averla, senza dover per forza rincorrere l’acquisto. Oltre alla data di pre-ordine, è stata annunciata un’altra simpatica novità hardware. Il Playdate Stereo Dock, ovvero il primo accessorio per la console portatile di Panic. Funzionerà come Hub di ricarica e soprattutto come cassa Bluetooth per ascoltare la propria musica o quella di una stazione personalizzata dagli sviluppatori della console.

Inoltre con un po’ di ironia, lo stesso co-founder ha annunciato che funzionerà anche come porta penne, insomma, un po’ di ironia non fa mai male. Anche dal punto di vista del software ci sono grosse novità, con l’aggiunta di altri 12 titoli alla Season One. I titoli saranno infatti inviati alla console, due volte a settimana del tutto gratuitamente per tutta la durata di questa prima “season”.

Il prezzo di partenza della console è di 179$ e comprende anche tutti e 24 titoli della prima Season. Noi non vediamo l’ora di poter toccare con mano questo piccolo gioiello di tecnologia, sperando che la console abbia il successo meritato anche all’interno della sua nicchia di riferimento, o magari per tutti quei nostalgici che cercano portabilità e svago.