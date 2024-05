Bubble Bobble: un classico sempre a portata di mano con questa bellissima console portatile!

Ultimi giorni di Amazon Gaming Week e questo, come sempre, significa che tocca sbrigarsi ad effettuare gli ultimi acquisti, onde accaparrarsi quelle che sono le offerte restanti di questa ricca tornata promozionale dedicata al gaming! Che si tratti di videogiochi o, perché no, di console, le offerte restanti sono ancora ottime e, tra queste, ci preme segnalarvi questa splendida console portatile dedicata al classico Bubble Bobble, popolarissimo puzzle game dell'era arcade, ancora molto noto anche ai giocatori console, e attualmente in offerta su Amazon a soli 35,99€, rispetto al prezzo originale di 44,74€, e dunque scontata del 20%! Un prodotto davvero bellissimo e, a nostro avviso, da non sottovalutare!

Pocket Player di Bubble Bobble, chi dovrebbe acquistarla?

Compatta, colorata e, soprattutto, portatile, questa piccola console della linea "Pocket Player" dell'azienda My Arcade è decisamente un acquisto congliatissimo a qualsiasi amante del retrogaming, e condensa in appena 180 grammi, quella che è l'esperienza di gioco tipica delle vecchie sale giochi, ma in un formato tascabile e alimentato a batterie. Ma di che si tratta sostanzialmente? Parliamo di nulla più che di una console portatile, con all'interno un solo gioco, ovvero la classica versione di Bubble Bobble, giocabile in modo ineccepibile grazie alla presenza di un apposito schermo luminoso e a colori da 2,75". Si tratta, in fin dei conti, di un prodotto semplice, ma davvero ben fatto, realizzato su licenza, e pensato per soddisfare anzitutto gli amanti del retrogaming.

Dotata di altoparlanti integrati, controllo del volume e di un ingresso jack da 3,5 mm, così che possiate utilizzarla anche con delle cuffie, questa piccola console necessita solo di 4 batterie AA o un cavo micro USB (non incluso) per funzionare, e vi garantirà ore e ore di sano divertimento, anche grazie ad una comoda modalità per 2 giocatori, possibile semplicemente grazie al "passaggio di mano" tra player 1 e 2.

Parliamo, insomma, di un prodotto tanto semplice quanto divertente! Una piccola chicca per qualsiasi giocatore, vecchio o nuovo, e di un prodotto realizzato davvero con cura e perizia che, venduto com'è a soli 35,99€, rappresenta certamente sia una bella occasione per giocare ad un classico, che un prodotto sfizioso e decisamente collezionabile!

