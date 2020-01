PlayStation 5: all’annuncio ci saranno Assassin’s Creed, Splinter Cell e Prince of Persia?

Il mai annunciato ma ampiamente chiacchierato evento reveal di PlayStation 5, atteso per febbraio, sembra diventare sempre più interessane secondo le voci di corridoio che stanno emergendo su Reddit. Pare infatti che Ubisoft sarà un importante partecipante del presunto evento Sony, portando sul palco ben tre titoli: Assassin’s Creed, Splinter Cell e Prince of Persia.

Tramite le pagine di Reddit un utente ha affermato di aver ricevuto da un dipendente Ubisoft una serie di informazioni legate a “Prince of Persia Dark Babylon“, nuovo capitolo della serie. Si tratterebbe di una specie di reboot posto dopo gli eventi de “I Due Troni”. Il gameplay dovrebbe essere simile alla trilogia originale, con piccole differenze. Avremo modo anche di personalizzare armatura e abilità del protagonista, similarmente a God of War per PS4 (fonte di ispirazione, secondo il leak). A livello narrativo, il Principe sarà più anziano e affronterà un gemello cattivo di un’altra timeline. L’uscita sarebbe a inizio 2021.

Si è però parlato anche di Splinter Cell 7, seguito di Blacklist. Al pari di Prince of Persia, si tratterebbe di un gioco lineare: non si sa però nulla di più. Questi due giochi dovrebbero essere presentati all’evento Sony dedicato a PlayStation 5. Non ci sono informazioni riguardo a possibili periodi di esclusività, quindi si suppone siano multipiattaforma. Inoltre, anche Assassin’s Creed dovrebbe essere svelato insieme a PlayStation 5.

Non serve dire che si tratta di puri rumor non verificabili provenienti da una fonte che non dispone di alcuna credibilità. L’unico dettaglio positivo è che non manca molto a febbraio e, ammesso che vi sia qualcosa di vero, potremo scoprire tutto nell’arco di poche settimane. Ripetiamo inoltre che Sony non ha ancora annunciato alcuno show di presentazione, anche se gli indizi in tal senso sono un po’ più concreti.