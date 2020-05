PlayStation 5: due nuovi State of Play attesi tra giugno e luglio?

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo più volte parlato dell’attesissima Next-Gen, la quale vedrà Microsoft e Sony contendersi il favore del pubblico con le rispettive home console. In particolare, queste ultime settimane hanno assai fatto parlare i videogiocatori, il tutto grazie a una Microsoft impegnata a mettere costantemente in mostra la sua Xbox Series X affiancata da una Sony che solo recentemente ha iniziato a far sentire – anche se solo tramite qualche bisbiglio – la sua voce per spianare la strada a PlayStation 5, seppur l’attuale generazione abbia ancora qualche importante bomba che saprà infiammare i cuori del popolo videoludico.

Secondo quanto affermato da Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, sembra però che proprio Sony si stia ora affilando gli artigli per offrire un’estate ricca d’annunci e novità. L’uomo, infatti, è tornato a trattare della situazione organizzativa di Sony approfittando del commento di un utente che andava parlando proprio dei futuri State of Play – eventi digitali sdoganati da Nintendo che in questi ultimi anni anche Sony ha iniziato a sfruttare -, di fatto spiegando che la società nipponica ha in programma due ricchi eventi dedicati a PlayStation 5.

It's hard to nail down details because things are still in flux. But June 4 is a hefty next-gen showcase. August should be like previous States of Play (but now with PS5 games!).

I'll probably finally get this all written in a story on Monday.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 15, 2020