PlayStation 5 portatile: la mod cinese da 2.750$

Un gruppo di modder cinesi ha creato una versione portatile della PlayStation 5 di Sony (che potete trovare su Amazon), trasformandola in un dispositivo simile a un laptop. Il progetto, chiamato BBook AI, è stato presentato su Weibo e si caratterizza per un display da 17,3 pollici e un design massiccio che ricorda i vecchi portatili da gaming.

Il BBook AI Original Edition utilizza un telaio stampato in 3D per ospitare i componenti interni della PS5. Il punto di forza è lo schermo 4K IPS da 17,3 pollici con copertura completa dello spazio colore DCI-P3, anche se limitato a 60 Hz di refresh rate. Il dispositivo pesa oltre 4 kg e non ha batteria integrata, richiedendo l'alimentazione da rete.

Il BBook AI è estremamente rumoroso, raggiungendo i 71,3 dB.

Le specifiche tecniche corrispondono a quelle della PS5 standard, con CPU octa-core Zen 2, GPU RDNA 2 con 36 Compute Unit, 16 GB di memoria unificata GDDR6 e 825 GB di storage PCIe 4.0. Il sistema esegue il sistema operativo PlayStation, rendendolo tecnicamente il primo PC in grado di far girare giochi come Astro Bot.

Il BBook AI dispone di una porta HDMI 2.1 per il collegamento a monitor esterni e una porta USB Type-A da 10 Gbps. Nonostante l'idea alla base sia la portabilità, il peso complessivo di oltre 5 kg (incluso l'adattatore) lo rende meno pratico rispetto a un laptop gaming tradizionale con prestazioni simili.

Il prezzo di vendita è di 19.999 yuan (circa 2.750 dollari), oltre 5 volte superiore a quello di una PS5 standard. Ovviamente, per ottenere una soluzione portatile più economica ed efficiente, sarebbe preferibile acquistare separatamente una PS5 e un monitor portatile di fascia alta.

Nonostante le evidenti limitazioni pratiche, il BBook AI rappresenta un interessante progetto DIY che dimostra le possibilità di modifica dell'hardware console, anche se con risultati non ottimali in termini di efficienza energetica e portabilità.