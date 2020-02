PlayStation 5 venderà quasi quanto PS4 nei primi mesi secondo un’analista

Il successo di una piattaforma da gioco, oggigiorno, si giudica da un fattore: il numero di utenti attivi. In un ecosistema videoludico che punta sempre di più sui servizi (sia come giochi, sia come abbonamenti in stile PS Plus), la mole di giocatori effettivamente attivi in-game e sulla console conta molto di più del “banale” numero di device venduti. Al tempo stesso, però, fino a quando non vengono vendute le console, non ci possono essere giocatori. In questo momento, quindi, la domanda prima di tutto quindi è: quante PlayStation 5 riuscirà a vendere Sony nei primi mesi?

Secondo un’analisi di Hideki Yasuda, analista di Ace Research, PlayStation 5 riuscirà a piazzare un numero di console simile a quelle di PS4, nello stesso periodo, pur non eguagliandola. A suo dire, infatti, dal D1 (ultimi mesi del 2020) fino al 31 marzo 2021, PlayStation 5 distribuirà 6 milioni di unità. Notiamo che si parla di unità distribuite, non vendute, per quanto siano valori solitamente simili. Per darvi un punto di riferimento, PlayStation 4 ha venduto 6 milioni di console entro l’inizio di marzo 2014 (la console è uscita a fine 2013).

Yasuda aggiunge anche che nell’anno fiscale successivo (ovvero dal 1 aprile 2021 fino al 31 marzo 2022) PlayStation 5 spedirà altre 15 milioni di unità: ancora una volta parliamo di cifre molto vicine a quelle di PlayStation 4. Yasuda afferma inoltre che le difficoltà di ottenimento di DRAM renderanno più difficoltosa la produzione di console, ma a suo dire non sarà un vero problema. Infine, Yasuda ritiene che, nei primi mesi di PlayStation 5, PS4 continuerà a vendere cifre simili a quelle della console di nuova generazione grazie ai tagli di prezzo.

Ovviamente, per quanto si stia parlando di un’analista noto, è comunque solo una predizione, non una certezza. Per sapere come andranno le cose, dovremo aspettare l’uscita della console e il rilascio di dati ufficiali.