Il nuovo programma fedeltà di PlayStation ha ricevuto una serie di critiche in Giappone. Il motivo? Stando a quanto riportato online, i giocatori che hanno aderito al programma fedeltà Stars ricevono un’assistenza prioritaria per i problemi legati alle loro console, giochi, servizi online e così via. Un problema, secondo la community, perché per ottenere questo grado all’interno del programma è necessario spendere di più.

Playstation

PlayStation Stars nasconde 4 livelli. L’ultimo, il quarto, si ottiene comprando videogiochi dallo store ufficiale e guadagnando trofei. Tutti coloro che hanno raggiunto l’ultimo livello possono ricevere diversi bonus, tra cui un’assistenza via chat prioritaria, scavalcando così la coda. Chiaramente questa politica non ha trovato il favore degli utenti giapponesi, che hanno commentato in maniera molto negativa.

“Il customer support dovrebbe essere uguale per tutti. Ci sono persone che possono giocare solamente pochi titoli all’anno, mentre altre che invece non possono permettersi di comprare i videogiochi”, le parole di un utente giapponese dichiarate su Twitter, seguite a ruote da quelle di un altro giocatore. “Dite che più tempo giochiamo, più avremo priorità con il customer support. Ma più giochi, meno dovresti aver bisogno dell’assistenza”. “Non penso che sia una buona idea dare una priorità a determinati utenti. Ho comprato una PS5 solamente per Final Fantasy 16. Non sembra giusto mettermi da parte”, le parole di un altro utente. Il feeling generale della community dunque è di sfiducia nei confronti di Sony.

PlayStation Stars è già disponibile in Giappone e arriverà in occidente verso la metà di ottobre 2022. Con molta probabilità il programma fedeltà non cambierà e dunque anche in Europa ci si potrà avvalere di questi vantaggi. Sempre che ovviamente non cambino i piedi a livello globale, cosa assai difficile in questo momento, soprattutto conoscendo la determinazione del colosso nipponico. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.