PlayStation: ecco quanti giochi sono stati venduti dal 1994 a oggi

Durante la presentazione di Sony al CES 2020 di Las Vegas, è stato possibile scoprire alcuni dati legati a PlayStation 4. Il CEO e Presidente di Sony Interactive Entertainment ha rivelato che PS4 ha venduto 106 milioni di unità, cementando così la sua seconda posizione in qualità di console più venduta di sempre, dietro unicamente a PS2. C’è però un altro dato molto interessante tra quelli svelati: il numero di giochi venduti.

Sony Interactive Entertainment afferma che su PlayStation 4 sono stati venduti in totale 1.15 miliardi di giochi: un rapido calcolo ci permette di notare che, in media, ogni possessore della console ha acquistato 10.85 giochi. Inoltre, tale valore ci permette di scoprire che in totale la famiglia di console PlayStation, dal 1994 a oggi, ha venduto più di 5 miliardi di giochi.

Come riportato da GTPlanet, la console che ha venduto più giochi è PlayStation 2, per un totale di 1.54 miliardi. Come già detto, PS4 segue con 1.15 miliardi. Al terzo posto troviamo invece PS3: la terza generazione di console fisse di Sony è quella meno venduta (pur essendo la quinta più venduta, in termini generali) e il numero di giochi si assesta sui 999 milioni; questo significa che la media per ogni console è di 11.4 giochi. Incredibilmente, PS3 è la console con il rapporto giochi/console più elevato.

Subito dopo viene PlayStation, con 962 milioni di giochi, per una media di 9.4 videogame per console. Ovviamente PS non significa solo console fisse: PSP ha venduto 330 milioni di giochi, mentre i dati di PS Vita sono più complessi da definire e oscillano tra i 40 e 60 milioni. Ciò che importa è che il conteggio totale supera i 5 miliardi di giochi venduti in 25 anni: un traguardo non da poco.

PS5 è sempre più vicina e, considerando la retrocompatibilità, è possibile che nel primo periodo i giochi PS4 continuino a vendere.