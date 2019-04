PlayStation Plus vs Games With Gold aprile 2019

Siete curiosi di conoscere quali sono i giochi gratuiti di questo mese? In una sfida quasi ad armi pari, vi sveliamo il migliore tra PlayStation Plus vs Games With Gold.

Dopo mesi di montagne russe, di sfide fatte da titoli irrinunciabili, tripla A e retrocompatibilità, gli equilibri sono nuovamente mutati e i giocatori sono sempre gli unici a guadagnarci da una sana e forte competizione grazie a PlayStation Plus vs Games With Gold.

Nel mese precedente ci siamo fatti conquistare dalla bellezza di The Witness per PS4 incluso nella Instant Game Collection, ma adesso che si giocherà sempre una partita di 2 VS 2 tra Sony e Microsoft, la sfida sarà sempre più equa e interessante. Infatti, come avrete sicuramente notato, dal mese scorso Sony ha smesso di supportare anche con la Instant Game Collection le sue console più datate, ovvero PS3 e PS Vita ormai sulla via del tramonto da molto tempo.

Ma come abbiamo sempre sostenuto, è la qualità a fare i numeri e mai viceversa, quindi siamo certi che ne vedremo delle belle. Senza dimenticare che siamo già in clima E3 2019, con i primi pubblisher che iniziano a comunicare la loro partecipazione all’evento più importante dell’anno.

E adesso vedremo a cosa giocheremo nel mese di aprile attraverso questo nuovo appuntamente di PlayStation Plus vs Games With Gold.