Pokémon Arceus (e non solo) diventa disponibile su PC senza emulatore per colpa dei leak

Un massiccio attacco informatico qualche settimana fa ha colpito Game Freak, lo studio di sviluppo della serie Pokémon, provocando la diffusione online di dati riservati, tra cui le versioni native per PC di alcuni giochi Pokémon mai destinate al rilascio pubblico.

In particolare, la violazione ha portato alla diffusione di build per PC di "Leggende Pokémon: Arceus", "Pokémon: Diamante Lucente" e "Pokémon: Perla Splendente". Queste versioni, create per scopi interni di test e sviluppo, sono state crackate e rese giocabili su computer senza necessità di emulatori.

Le build trapelate includono versioni quasi finali di debug per Diamante Lucente e Perla Splendente, mentre per Leggende Pokémon: Arceus si tratta di un prototipo ancora lontano dalla versione finale pubblicata su Nintendo Switch.

Questo leak rappresenta, ovviamente, un duro colpo sia per Nintendo che per Game Freak, che si trovano ora a gestire non solo la perdita di informazioni confidenziali, ma anche la diffusione non autorizzata di versioni dei loro giochi mai destinate al pubblico.

Ovviamente, ricordiamo che la condivisione di questi contenuti protetti da copyright è illegale: Nintendo è particolarmente nota per la sua rigida tutela della proprietà intellettuale, per cui potrebbe intraprendere azioni legali contro chi diffonde o utilizza illegalmente questi materiali.