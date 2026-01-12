È ufficiale: Pokémon e LEGO uniscono le forze per la prima volta, regalando ai fan di entrambe le icone mondiali una notizia che fa storia. Tre set esclusivi sono ora disponibili in preordine: Eevee, Pikachu e Poké Ball e il colossale Venusaur, Charizard e Blastoise. La disponibilità è prevista entro il 27 febbraio, ma chi desidera assicurarsi questi pezzi unici può già prenotarli, entrando a far parte di una collaborazione che promette di segnare una generazione di collezionisti.

Vedi offerte su LEGO

Il set premium per i collezionisti adulti

Tra i tre, il set più imponente e ambizioso è senza dubbio Venusaur, Charizard e Blastoise. Pensato per un pubblico adulto, questo capolavoro LEGO comprende ben 6.838 pezzi e ha un prezzo di 649,99 euro. L’acquisto include inoltre 4.875 punti LEGO Insiders, un ulteriore incentivo per chi segue da sempre le iniziative esclusive del marchio. Non è solo un set da costruire: è un pezzo da esposizione, grande e complesso, studiato per essere ammirato e celebrato in ogni dettaglio.

Ogni Pokémon è realizzato come modello indipendente dalle dimensioni notevoli: Venusaur misura 23 cm, Charizard 20 cm e Blastoise 18 cm. I modelli possono essere esposti singolarmente in pose dinamiche, ma la vera magia avviene quando li posizionerete sui supporti-bioma progettati per collegarsi tra loro, creando un unico grande campo di battaglia. Questa soluzione trasforma il set in un diorama modulare, perfetto per i fan della prima generazione, e lo distingue nettamente da una semplice costruzione LEGO.

Oltre alla spettacolarità dei modelli, il set offre un vantaggio unico: sbloccando il GWP esclusivo Collezione Medaglie della regione di Kanto, potrete arricchire ulteriormente la vostra esposizione. È un dettaglio che sottolinea l’attenzione per i collezionisti più appassionati e rende questa collaborazione Pokémon-LEGO un must-have per chi desidera unire nostalgia, design e divertimento in un solo, straordinario set.

Vedi offerte su LEGO