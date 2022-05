Pochi brand come Pokémon sono in grado di durare oltre vent’anni. Nell’industria dei videogiochi, poi, questi privilegi sono concessi a pochissimi team di sviluppo, editori o distributori. Il fenomeno dei pocket monster appartiene proprio a quella serie di eletti che sembrano essere intoccabili e che comunque vada riuscirà sempre a sopravvivere, come testimoniato dall’ultimo report finanziario della società che gestisce il brand.

Come riportato da Eurogamer, infatti, i Pokémon hanno appena avuto il loro miglior anno di sempre, almeno a livello di guadagni di revenue. durante l’ultimo anno fiscale, infatti, la società ha avuto modo di fatturare ben 1,6 miliardi di Dollari. Una cifra da capogiro, che diventa ancora più grande se la paragoniamo con lo scorso anno fiscale. Rispetto al 2021, infatti, la società ha guadagnato il 74% in più. Numeri che ovviamente sono giustificati vista la grande quantità di giochi pubblicati, almeno sotto l’aspettato qualitativo.

Gli ultimi 365 giorni sono stati infatti molto impegnativi per il franchise. Nel corso dell’ultimo anno fiscale il franchise ha visto una serie di pubblicazioni non indifferenti, come un nuovo capitolo della serie Snap, il secondo gioco mobile, il primo open world (Leggende Arcues) e i rifacimenti di Pokémon Diamante e Perla. Quattro titoli, uno più importante dell’altro, che hanno sicuramente spinto il marchio verso questo incredibile successo. Ah, non possiamo dimenticarci neanche di Pokémon Go, che a novembre del 2021 ha spinto le revenue di Niantic e aumentato il valore dello stesso team di sviluppo, portandolo fino a 9 miliardi di Dollari.

Ora, sarà chiaramente difficile che nell’anno fiscale attualmente in corso la situazione possa diventare ancora migliore. C’è da considerare però che nel corso dei prossimi mesi debutteranno due nuove episodi di Pokémon per Nintendo Switch e questo ovviamente fa sorridere le casse della società. Un altro anno da record sarà ovviamente impossibile da confermare, ma siamo sicuri che ci sarà ancora spazio per guadagni incredibili. Sì, anche dopo oltre vent’anni dal debutto.