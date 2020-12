Pokémon: Pikachu protagonista del suo primo video ASMR

La pratica dei video ASMR sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. Molti utenti hanno deciso, attraverso le piattaforme social tra cui YouTube e Twitch, di sfruttare questo trend. Ma che cos’è l’ASMR? In italiano “risposta sensoriale apicale autonoma” (autonomous sensory meridian response), il quale provoca una sensazione di formicolio in determinate parti del corpo all’ascolto. Nonostante non ci siano tutt’oggi studi scientifici a riguardo, questa non viene riconosciuta come tecnica terapeutica, ma coloro che si apprestano a pubblicare determinati video si sono sempre dichiarati degli “artisti”. In queste ore è apparso su YouTube un video ASMR di Pokémon con protagonista il tanto amato Pikachu, primo vero contenuto per celebrare il 25esimo anniversario del brand.

Il video dalla durata di 15 minuti, che potete vedere proprio qui di seguito, vede il tenero topino giallo giocare con il proprio “allenatore” (noi). Usando le cuffie è possibile infatti sfruttare il filmato come un vero e proprio video ASMR. Ammettiamo di essere stati particolarmente sbalorditi alla visione di tutto ciò e di come il brand Pokémon si sia reso protagonista con questa trovata. Pikachu giocherà con noi, ci lancerà una palla azzurra aspettando che il nostro “alter ego” gliela restituisca, il tutto fino a quando non deciderà di addormentarsi per la troppa stanchezza, come un animale da compagnia.

Non è la prima volta che Pokémon tira fuori dal cappello video e/o oggetti decisamente stravaganti per sfruttare la potenza del suo marchio. Un esempio recente è il cuscino a forma di coda di Pikachu per sponsorizzare il film “Detective Pikachu”. Insomma, il brand oltre a videogames, carte collezionabili, figurine e quant’altro, è riuscito a farsi strada anche con queste particolari idee. Il video ASMR finisce in questa lista, la quale potrà far sorridere gli appassionati di vecchia data e non.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo filmato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Pokémon ed i suoi futuri progetti.