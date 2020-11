Pokémon sta per compiere 25 anni, cosa ci riserverà il 2021?

Pokémon è un franchise che ha dato colore alle vite di moltissimi fan, a prescindere dall’età, grazie alla simpatia e al fascino di tutte queste creature immaginarie che gli umani possono catturare, allenare e far combattere tra loro in vere e proprie competizioni avvincenti. Dal giorno in cui Game Freak ha dato alla luce i primi due iconici e fantastici videogiochi, pubblicati da Nintendo per la console portatile Game Boy, sono passati quasi 25 anni.

Ad oggi, siamo arrivati all’Ottava Generazione dei giochi Pokémon, con la recente uscita dei due DLC di Spada e Scudo su Nintendo Switch. L’hobby di collezionare insetti è molto diffuso tra i bambini giapponesi e l’originalità dell’idea di Satoshi Tajiri di trasformare questa pratica in un videogame, agli inizi degli anni novanta, si è rivelata fin da subito un enorme successo ottenuto in tutto il mondo, portando non soltanto alla creazione di ulteriori videogiochi, ma anche di anime, film, manga, libri, carte collezionabili e tantissimi gadget e giocattoli di questo fantastico mondo che ha conquistato tutti, grandi e piccini.

Dunque, sorge lecito domandarsi cosa stia progettando The Pokémon Company, in occasione di questo importante traguardo. Ebbene, sull’account ufficiale Twitter di Pokémon, di recente è stato rivelato che il franchise terrà una sorta di “celebrazione” nel 2021, per la 25esima candelina che spegne la serie, senza però fornire ulteriori dettagli. Bisognerà aspettare, è vero, ciò nonostante anche i più smaniosi ora possono gioire considerato che qualcosa bolle in pentola.

Tutti starete sicuramente pensando all’uscita di un nuovo gioco Pokémon, ma non è da escludere nemmeno il remake di un iconico gioco del passato. Magari sarà il momento giusto per la rivelazione dei tanto desiderati remake di Diamante e Perla. È da svariato tempo, infatti, che si parla di remake della Quarta Generazione Pokémon, particolarmente apprezzata dai fan, senza dimenticare la possibilità di un ritorno anche nella regione di Jotho, rimasta nel cuore di moltissimi videogiocatori. Secondo voi, cosa ci riserveranno Game Freak e The Pokémon Company per questo 2021? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata e continuate a seguirci in attesa di novità sull’argomento.