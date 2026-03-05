Pokémon Pokopia è appena arrivato sul mercato e già il terzetto formato da Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak e Omega Force ha acceso i motori per il primo evento a tempo limitato del gioco. Chi sperava in un'esperienza completamente rilassata e priva di pressioni temporali dovrà fare i conti con la realtà: il FOMO — acronimo di "Fear Of Missing Out", ovvero la paura di perdersi contenuti esclusivi — fa la sua comparsa fin dalle prime settimane di vita del titolo, seguendo una tradizione consolidata nel franchise.

L'evento si chiama More Spores for Hoppip e introduce nel gioco tre Pokémon della linea evolutiva delle spore di cotone: Hoppip, Skiploom e Jumpluff. Il punto che farà incrociare le dita ai completionisti è chiarissimo nel comunicato ufficiale: questi Pokémon non potranno essere incontrati al di fuori di questo evento. Una scelta che ricorda le meccaniche già viste in Pokémon Trading Card Game Pocket, dove eventi stagionali hanno portato creature esclusive con finestre di disponibilità molto strette.

La finestra temporale è fissata dal lunedì 9 marzo alle 21:00 ora italiana fino al martedì 24 marzo alle 20:59. Chi non riuscisse a partecipare in tempo dovrà sperare in un ritorno futuro dell'evento, eventualità possibile ma non confermata. Vale la pena sottolineare che eventi analoghi nel franchise Pokémon sono talvolta rientrati in rotazione, ma mai con garanzie ufficiali anticipate.

Durante l'evento compariranno anche delle spore di cotone speciali da raccogliere, scambiabili con oggetti d'arredamento a tema picnic per personalizzare gli habitat del gioco. Questi nuovi elementi decorativi sembrerebbero inediti e sono specificamente graditi a Skiploom e Jumpluff come elementi del loro habitat preferito, aggiungendo quindi un incentivo strategico alla raccolta oltre a quello puramente estetico.

Ci sono però due limitazioni importanti da tenere a mente. Prima di tutto, per partecipare all'evento sarà necessario aver raggiunto un certo punto della campagna principale: l'evento è disponibile esclusivamente nelle città con un Centro Pokémon ricostruito. Secondariamente, le Cloud Islands multigiocatore sono escluse dall'evento, una scelta che ha già suscitato qualche perplessità tra i giocatori più orientati alla componente cooperativa.

Sul fronte dei bonus non legati all'evento temporaneo, fino al 31 gennaio 2027 i giocatori troveranno ad attenderli un tappeto a tema Ditto come oggetto in-game gratuito. L'oggetto raffigura il Pokémon trasformista in una versione decisamente più rassicurante rispetto ai protagonisti umanoidi della campagna principale, e rappresenta un piccolo regalo per chi vuole arricchire i propri spazi domestici virtuali.