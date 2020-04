Pokémon Spada e Scudo, Nintendo annuncia possibili ban per i rage quit

All’inizio del mese si era diffusa la notizia di un trucco in Pokémon Spada e Scudo che permette ai giocatori di disconnettersi appena prima della conclusione di un match in modo tale da non perdere punti e contemporaneamente non farli guadagnare ai propri avversari lasciando la classifica praticamente invariante. Il metodo consiste nel mettere in standby la Switch, portando così a interrompere immediatamente la connessione internet. Nintendo e Game Freak hanno annunciato di voler continuare a tenere sotto controllo l’uso di questo exploit ed evitare che possano così esserci disparità tra i giocatori.

A partire da questa settimana, i giocatori che useranno questo trucco nelle Ranked Battle nel Battle Stadium durante i tornei online o live rischieranno di essere bannati in maniera permanente da tutte le funzionalità online di Pokémon Spada e Scudo. Tra queste ci sono oltre agli scontri, anche quelle che includono pure gli scambi e le Raid Battle online.

Intanto ancora fino al 16 aprile Pokémon Spada e Scudo ospiterà l’evento in occasione della Pasqua e che si basa sulle uova Pokèmon con la possibilità di sfidare Pichu, Riolu, Togepi, Cleffa, e Munchlax nei Raid Dynamax.

A causa del coronavirus, The Pokémon Company ha intanto deciso di cancellare completamente tutti i suoi eventi competitivi che aveva previsto per quest’anno. La tappa più immediata era l’evento in programma dal 26 al 28 giugno prossimi a Columbus negli Stati Uniti, mentre in Europa si aspettava il campionato mondiale che si sarebbe dovuto tenere nelle giornate dal 14 al 16 agosto nel convention center ExCeL London. Quest’ultima struttura al momento è stata trasformata in un ospedale per poter accogliere i pazienti colpiti dal nuovo coronavirus e affrontare l’attuale emergenza sanitaria che è ancora in corso anche in Gran Bretagna.