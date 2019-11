Pokémon Spada e Scudo, Game Freak si difende dalle critiche sulla condivisione dell’esperienza

Ieri, dopo una lunga ed interminabile attesa, sono finalmente usciti nei negozi gli attesissimi Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch. Due titoli che segnano una vera e propria pietra miliare di quella che è la leggendaria storia dei pokémon.

Non tutto è però andato per il verso giusto e Game Freak, storica software house dietro la saga, si è trovata a difendersi da diverse accuse. Shigeru Ohmori, director dei titoli, è infatti stato chiamato a rispondere su una spinosa situazione, ossia sull’impossibilità di disattivare la condivisione dell’esperienza tra tutti i membri del team.

Ecco quindi le dichiarazioni a riguardo del director Shigeru Ohmori: “In passato usavamo il sistema di condividi esperienza e recentemente abbiamo dato la possibilità di disabilitarlo e permettere ad un solo pokémon di aumentare d livello. Abbiamo però notato che molti giocatori lasciavano tale sistema attivo e, considerando tale fatto, abbiamo cominciato a riflettere se effettivamente agli utenti interessasse disabilitarlo; se fosse veramente una possibilità che dà valore all’esperienza di gioco. Ovviamente abbiamo considerato anche coloro che amano tenerlo disattivato e quello che è emerso dalle nostre discussioni è che se un giocatore vuole allenare un pokemon per volta può portarsene dietro solo uno. Per permettere ciò abbiamo fatto in modo di poter cambiare il team in ogni momento, potendo accedere al PC anche fuori dai poké stop. In questo modo se un giocatore vuole avere un solo pokémon dalla propria parte e focalizzarsi sul livellarlo può farlo, come è possibile anche far guadagnare esperienza all’intero team allo stesso momento. Piuttosto di concentrarci sul condividi esperienza, quindi, ci siamo focalizzati sulla composizione dinamica dei team.”

Che ne pensate di questa notizia e di quanto dichiarato da Shigeru Ohmori, siete d’accordo con le sue idee o pensate invece che Game Freak avrebbe dovuto trovare una soluzione diversa? Avete già acquistato Pokémon Spada e Scudo?