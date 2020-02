Pokémon Spada e Scudo, nuovi dettagli sulle opzioni di trasferimento del servizio Home

Pokémon Home è il servizio cloud con app per smartphone e Switch che, tra le altre opzioni, permetterà di gestire il proprio Pokédex, incluso quello di Pokémon Spada e Scudo. A quanto pare l’applicazione mobile permetterà di conservare e traferire (con una serie di distinzioni) le creature raccolte su giochi differenti: un Pokémon di Let’s Go Eevee o Pikachu, ad esempio, potrà essere portato su Spada e Scudo ma non potrà essere di nuovo reintrodotto nel gioco dal quale è stato preso originariamente.

Secondo il sito 4Gamer, la versione Switch dell’app sarà in grado di funzionare anche con più account a patto che siano tutti nella stessa console e quindi una singola versione di Home permetterà di accedere ad altrettanti profili quanti sono i profili creati sulla console Nintendo. Su questa funzionalità si attende comunque ancora una conferma dato che arriva da traduzioni di alcuni magazine giapponesi.

Sempre secondo testate come Game Watch e Inside Games, la data di uscita dell’applicazione compatibile con Pokémon Spada e Scudo dovrebbe ormai essere vicina dato che l’arrivo è previsto entro la metà di questo mese. Il servizio cloud permetterà anche gli scambi sia localmente che online con amici o altri utenti di diverse parti del mondo. Questi scambi potranno anche essere casuali o su offerta grazie ad alcune stanze private. Attraversi il Global Trade System, infine, ogni giocatore potrà richiedere un personaggio specifico.

Il servizio cloud Pokemon Home sarà disponibile sia come applicazione per Switch sul Nintendo eShop sia su smartphone per Android e iOS. Sarà disponibile sia in prova gratuita con alcune limitazioni (come la capacità massima di immagazzinare trenta diversi personaggi o un numero limitato di scambi) sia nella versione Premium su abbonamento con tariffe leggermente diverse tra console e smartphone con la versione per Switch che dovrebbe avere un costo intorno ai 20 euro.