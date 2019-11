Pokémon Spada e Scudo, i fan si scagliano con il producer: “Sei senza cuore”

Pokémon Spada e Scudo saranno presto disponibili ma le critiche non accennano a diminuire: ora, è il producer stesso ad aver fatto un danno.

Pokémon Spada e Scudo sono sempre più vicini: fra pochi giorni i fan della serie potranno mettere le mani sui nuovi capitoli per Nintendo Switch, che segnano l’arrivo della prima nuova generazione sull’ibrida della casa di Kyoto, oltre, ovviamente, all’introduzione di una nuova regione, Galar. L’eccitazione è tanta e, dopo le molteplici critiche ricevute nei mesi, i fan stanno difendendo Game Freak, lo sviluppatore.

Anche se, secondo le voci, il team è notevolmente giù di morale, l’arrivo di un nuovo gioco è sempre un bel momento. Un utente giapponese, tale Hathuurui, ha pubblicato una foto su Twitter nella quale mostra un pupazzetto di Bayleef e le proprie unghie, dipinte a tema. Chiaramente l’utente ha taggato anche Januchi Masuda, producer del gioco, il quale ha risposto all’eccitazione dell’utente con una semplice “Grazie!!!”. Nulla di particolare, giusto? Peccato che i fan giapponesi non l’abbiano vissuta in questo modo.

Infatti, i giocatori hanno accusato Masuda di essere “senza cuore” (e non solo, come si può vedere su ResetEra) in quanto non ha specificato alla ragazza che Bayleef è tra le creature escluse da Pokémon Spada e Scudo. La mancanza di un Pokédex Nazionale è quindi ancora un problema per i fan. Il Pokédex Regionale, secondo i leak, conterrà 400 creature (qui potete vedere la lista completa emersa tramite leak).

La reazione del pubblico giapponese è a vostro parere esagerata, oppure il taglio al numero delle creature è secondo voi un problema centrale per questo capitolo? Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2019 in esclusiva Nintendo Switch.