Pokémon Spada e Scudo: nuovi Gigamax svelati con un trailer

Pokémon Spada e Scudo si svela con un nuovo trailer che mette in mostra anche nuovi Pokémon Gigamax. Ecco il video e i dettagli.

Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono sempre più vicini. Il nuovo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch segna anche l’introduzione di una nuova generazione, con tutte le sue novità. Non avremo a che fare solo con nuove creature originali di Galar, ma anche con una nuova trasformazione: il Gigamax. Si tratta di una versione gigante di specifici Pokémon che ottengono mosse uniche e devastanti.

I Pokémon Gigamax sono noti da tempo e alcuni sono già stati mostrati (Drednaw Gigamax, Corviknight Gigamax e Alcremie Gigamax) ma ora, con un nuovo trailer che potete vedere qui sotto, ne sono stati presentati di nuovi. Guardiamo insieme il filmato.

Come avete visto, sono stati introdotti i seguenti Pokémon versione Gigamax:

Pikachu Gigamax

Charizard Gigamax

Eevee Gigamax

Meowth Gigamax

Butterfree Gigamax

Si tratta di creature già note, tutti provenienti dalla prima generazione di Pokémon, ma ora abbiamo scoperto in che modo Pokémon Spada e Scudo saranno in grado di rendere uniche le vecchie glorie. Alcuni Gigamax, però, sono ottenibili unicamente tramite metodi specifici. Un esempio è quello di Meowth, ottenibile solo tramite il Dono Segreto via Internet entro il 15 gennaio 2020.

Pikachu invece richiede di possedere Pokémon Let’s Go Pikachu!, mentre Eevee, ovviamente, richiede di possedere Pokémon Let’s Go Eevee!. Questi non potranno evolversi e non saranno ottenibili subito, ma solo una volta raggiunte le Terre Selvagge, disponibili “dopo circa due ore”, secondo il sito ufficiale.