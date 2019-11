Pokémon Spada e Scudo: svelato il peso del gioco

Secondo il listino del Nintendo eShop giapponese, le versioni in digital delivery di Pokémon Spada e Scudo peserebbero 9.5 GB ognuna.

Finalmente l’attesa è quasi finita: mancano infatti poco più di due settimane al lancio da parte di Game Freak di Pokémon Spada e Scudo, titoli che segneranno l’inizio dell’ottava generazione della serie e che saranno disponibili a partire dal prossimo 15 novembre, in esclusiva per Nintendo Switch.

Nelle ultime ore abbiamo assistito al rilascio di diverse nuove interessanti informazioni riguardanti il titolo, che gettavano luce sulle differenze che intercorrono tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo in termini di Pokémon catturabili, Capipalestra diversa e, ovviamente, leggendari diversi.

In aggiunta a questo, secondo un listino del Nintendo eShop giapponese circolato nella giornata di oggi, sarebbe stato svelato il peso di Pokémon Spada e Scudo nelle loro versioni in digital delivery. Entrambi i titoli vanterebbero infatti un peso pari a 9.5 GB ciascuno, per un totale di 19 GB complessivi tra le due differenti versioni. In termini puramente dimensionali, peserebbero quindi circa il doppio rispetto al precedentemente uscito Pokémon Let’s Go Pikachu, e 5 GB in meno in confronto a The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Rimaniamo a questo punto in attesa degli ultimi dettagli da parte di Game Freak riguardanti il gioco, prima della sua uscita ormai imminente. Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo apporterà diverse modifiche sostanziali al gameplay della serie, tra cui in particolare la presenza degli stadi e le forme Gigantamax dei Pokémon. E voi, quale versione prenderete tra Spada e Scudo? Fatecelo sapere nei commenti!