Pokémon TCG Pocket: gli scambi sono così deludenti che Pokémon lo ammette e fa marcia indietro

Pokémon TCG Pocket, il popolare gioco di carte collezionabili digitale, ha annunciato di star "investigando attivamente" modi per migliorare la nuova funzionalità di scambio carte, introdotta di recente. La dichiarazione arriva in risposta alle critiche della community di giocatori, che ha espresso insoddisfazione per le restrizioni imposte agli scambi.

La funzionalità di scambio, aggiunta pochi giorni fa, ha generato polemiche tra i fan per le limitazioni ritenute eccessive. Creatures Inc., la società sviluppatrice, ha infatti ammesso che alcune restrizioni stanno "impedendo ai giocatori di godere tranquillamente" del gioco di carte come previsto.

In un comunicato sui social media, l'azienda ha spiegato che i requisiti e le limitazioni per gli scambi erano stati pensati per prevenire abusi da parte di bot e altre azioni proibite utilizzando account multipli. Tuttavia, ha riconosciuto che il feedback degli utenti ha evidenziato come queste restrizioni stiano ostacolando l'utilizzo della funzione.

Attualmente, gli scambi richiedono l'uso di risorse preziose e sono soggetti a numerose restrizioni:

Possono essere scambiate solo carte di rarità da Uno a Quattro Rombi o Una Stella

Gli scambi sono limitati ai giocatori nella propria lista amici

È possibile effettuare un solo scambio alla volta

Creatures Inc. ha affermato di star lavorando per migliorare la funzionalità e affrontare queste preoccupazioni. Inoltre, ha annunciato piani per offrire in futuro molteplici modi per ottenere i gettoni di scambio, incluse distribuzioni durante eventi speciali.

La società ha ribadito che preservare il divertimento della collezione di carte rimane un elemento centrale dell'esperienza di Pokémon TCG Pocket. Nonostante le critiche, non ha offerto scuse formali ai giocatori insoddisfatti, ma ha ringraziato la community per il feedback e la partecipazione.