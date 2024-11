Pokémon TCG Pocket: incassi record in sole 3 settimane

Il nuovo titolo mobile, Pokémon Trading Card Game Pocket ha generato già ricavi per 120,8 milioni di dollari dal suo lancio il 30 ottobre 2024. Secondo i dati di AppMagic, riportati da PocketGamer, il gioco ha raggiunto i 100 milioni di dollari in meno di tre settimane.

Il gioco mobile ha incassato 12 milioni di dollari nei primi quattro giorni, arrivando a 38,5 milioni nella prima settimana. Nella seconda settimana, ha guadagnato ulteriori 48,5 milioni. Al 17 novembre, la spesa media giornaliera dei giocatori era stimata in 6,4 milioni di dollari.

Il Giappone contribuisce al 42% della spesa globale dei giocatori con 50,6 milioni di dollari, seguito dagli Stati Uniti con il 28% e 33,6 milioni. L'account ufficiale del gioco sui social media ha inoltre annunciato che Pokémon TGC Pocket ha superato i 30 milioni di download in tutto il mondo.

Certamente molti di voi ci staranno già giocando da giorni, a ogni modo questi dati dimostrano come Pokémon sia ancora una proprietà intellettuale estremamente redditizia sia per i giovani che per gli adulti.

Se volete comunque conoscere nei dettagli il gioco e capire come avere agilmente un mazzo e una raccolta composta da Pokémon di livello, vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nostra guida completa, pensata per qualunque tipo di giocatore.