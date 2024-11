Pokémon: arrivano le prime informazioni sul prossimo gioco in uscita

Il prossimo progetto Pokémon sarà, secondo emerso grazie a Centro Leaks e al sito web Pokémon Works, una collaborazione tra The Pokémon Company e ILCA, lo studio di sviluppo dietro i remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.

Il sito Pokémon Works riporta:

"Creeremo un'esperienza che renda i Pokémon più reali e familiari, preservando la visione del mondo e l'identità, in modo che tutti possano godersi l'incontro e l'avventura con i Pokémon".

Questa dichiarazione suggerisce un approccio innovativo al franchise, mirando a una maggiore immersione per i giocatori. La fuga di dati di Game Freak aveva precedentemente svelato l'esistenza di un gioco Pokémon in stile MMO, denominato "Synapse".

Questa nuova collaborazione tra ILCA e The Pokémon Company potrebbe, quindi, essere collegata a quel progetto, promettendo potenzialmente un'esperienza Pokémon più vasta e interconnessa rispetto alle ultime uscite.

L'idea di un gioco MMO rappresenta un'ulteriore evoluzione per la serie, promettendo di connettere allenatori da tutto il mondo in un'unica, vasta esperienza di gioco in modo similare a quanto accaduto con Pokémon Unite.

Questa serie di giochi, nata nel 1996 in Giappone, ha una storia ricca e affascinante che vale la pena esplorare: i Pokémon, abbreviazione di "Pocket Monsters", sono stati concepiti da Satoshi Tajiri, ispirato dalla sua passione infantile per la raccolta di insetti. L'idea di catturare, allenare e far combattere creature fantastiche ha rapidamente conquistato il pubblico, trasformandosi in un fenomeno globale che, a distanza di quasi 30 anni, ancora riesce ad affascinare milioni di fan.