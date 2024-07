Genshin Impact: scoppia la polemica, doppiatori criticano il nuovo personaggio ispirato a una divinità africana

Il popolare gioco Genshin Impact si trova al centro di una controversia riguardante il suo prossimo aggiornamento 5.0, previsto per agosto. La casa di sviluppo HoYoVerse ha, infatti, recentemente presentato con un trailer un nuovo personaggio che prende il nome da una divinità africana, scatenando le proteste di alcuni doppiatori del gioco.

Il personaggio in questione si chiama Ọlọrun, come la divinità suprema del popolo Yoruba dell'Africa occidentale. Tuttavia, secondo diversi doppiatori, il design del personaggio non rispecchia minimamente la figura divina a cui si ispira.

Valeria Rodríguez, voce di Sucrose in Genshin Impact, ha espresso la sua disapprovazione su X (ex Twitter):

"Se si usano divinità del mondo reale, bisogna rispettarle. Se ci si basa su culture reali, bisogna rispettarle. Va bene ispirarsi a varie culture, è fantastico. La rappresentazione è importante. Ma come minimo, fate delle ricerche e mostrate un po' di apprezzamento culturale."

Anche Khoi Dao, voce di Albedo, ha commentato:

"Se un gioco si ispira così tanto a culture reali e basa un personaggio sulla divinità suprema della religione Yoruba, e quel personaggio finisce per assomigliare a un pallido Sasuke Batman, le persone hanno assolutamente il diritto di chiedere una migliore rappresentazione."

Alcuni giocatori hanno paragonato il design di Ọlọrun in Genshin Impact con quello presente in altri videogiochi come SMITE, evidenziando come sia possibile creare interpretazioni rispettose di divinità di altre culture.

Genshin Impact e i problemi di rappresentazione

Non è la prima volta che Genshin Impact affronta critiche sulla rappresentazione culturale. Nel 2021, il gioco fu accusato di aver usato stereotipi offensivi sugli indigeni americani per una classe di nemici.

HoYoVerse, precedentemente nota come miHoYo, aveva annunciato nel 2022 un rebranding volto a rivolgersi a un pubblico più globale. Tuttavia, alcuni fan storici del gioco continuano a chiedere una maggiore diversità tra i personaggi.

Zeno Robinson, doppiatore di Sethos, ha commentato: "Se persino il vostro pubblico di base, i fan cinesi, chiedono una migliore rappresentazione o personaggi con diverse tonalità di melanina, per chi state creando questi personaggi?"

C'è ancora tempo prima del rilascio della nuova regione di Natlan ad agosto, e molti sperano che HoYoVerse possa apportare modifiche al personaggio contestato.

La controversia evidenzia la crescente attenzione del pubblico verso tematiche di rappresentazione culturale e diversità nell'industria dei videogiochi. Resta da vedere come HoYoVerse risponderà a queste critiche e se apporterà modifiche al personaggio di Ọlọrun prima del lancio dell'aggiornamento.