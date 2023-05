Come saprete, manca ormai pochissimo all’arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, attesissimo titolo per Nintendo Switch che approderà sulla console il prossimo 12 maggio, dopo un’attesa che, ormai, ha decisamente messo a dura prova i giocatori di tutto il mondo!

Ricordandovi che, qualora non abbiate ancora acquistato il gioco, potete effettuare un preorder con un ottimo sconto di 10 euro, vi segnaliamo ora, sempre in tema “preorder”, che è possibile prenotare su Amazon non solo il gioco, ma anche la splendida guida strategia, prodotta da Piggyback in stretto contatto con Nintendo, e disponibile sia in edizione standard che nella sua magnifica edizione da collezione ed entrambe, ovviamente, in italiano!

Entrambi i volumi saranno disponibili, come sempre succede per le guide Nintendo, dopo un mese circa dall’uscita e, per la precisione, il prossimo 16 giugno, rispettivamente al prezzo di 24,99€, per l’edizione standard, e di 34,99€ per l’edizione deluxe con copertina rigida e da collezione.

Non ci sono, ad ora, specifiche sulle differenze tra le due edizioni, se non per quanto riguarda le evidenti differenze delle copertine, per cui l’edizione più lussuosa ha infatti una copertina rigida solidamente rilegata, e per quanto riguarda i contenuti interni avrete, in ambo i casi, i medesimi contenuti di qualità, ovvero:

Una soluzione completa ed esaustiva , con contenuti sia per i giocatori novelli che per quelli più esperti;

, con contenuti sia per i giocatori novelli che per quelli più esperti; Un atlante completo di Hyrule , comprensivo di tutti i punti d’interesse

, comprensivo di tutti i punti d’interesse La soluzione completa ad ogni enigma e rompicapo!

Come ricorderanno i giocatori più affezionati, già al tempo dell’uscita di Breath of the Wild, la relativa guida Piggyback si era rivelata una vera e propria fonte di informazioni per fan e giocatori, risplendendo per la sua completezza e la sua bellezza, oltre che per la sua ottima qualità cartotecnica.

Per questo, vi consigliamo caldamente di non mancare questa occasione di preorder, anche e soprattutto per ciò che riguarda l’edizione più lussuosa tra le due che, certamente, diventerà ben presto un oggetto da collezione come per qualsiasi altro prodotto su licenza dedicato al brand di Zelda.

In chiusura, non ci resta che rimandarvi direttamente alle rispettive pagine Amazon dedicate alle guide, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questi splendidi libri da collezione dedicati alle avventure di Link e Zelda!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!