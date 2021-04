Prime Gaming: ecco i cinque giochi gratis di aprile 2021

Prime Gaming, il servizio dedicato ai videogiochi incluso nell’abbonamento Amazon Prime, si aggiorna! Nel mese di aprile 2021, infatti, la piattaforma offrirà ben cinque giochi gratuiti (già disponibili) e altri contenuti per gli utenti Prime. Una volta riscattati, vi ricordiamo che le ricompense saranno vostre per sempre. La lista da riscattare non è per niente male, con diversi giochi e contenuti in-game che, sicuramente, faranno gola a tantissimi giocatori. Ma bando alle ciance e scopriamo subito cosa il servizio di Amazon ha da offrire!

Partiamo dai contenuti, che saranno scaglionati durante l’intero mese:

Adesso, diamo uno sguardo ai cinque titoli gratuiti che, vi ricordiamo, saranno vostri per sempre. I giochi, inoltre, sono già disponibili su Prime Gaming:

Unlock not only one but two sweet benefits for @ForHonorGame through #PrimeGaming! Claim 7 days of Champion Status AND two Scavenger crates for a limited time at the link 👑 https://t.co/cEJrBmR8BH pic.twitter.com/irgHHrHLD6

— PrimeGaming (@primegaming) March 28, 2021