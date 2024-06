Princess Peach: Showtime! continua a calare di prezzo! -18% su Amazon!

Siamo sempre stati abituati a vedere Super Mario e suo fratello Luigi in azione, ma questa volta la principessa Peach non dovrà essere salvata: sarà lei a dover riportare tutto alla normalità! Princess Peach: Showtime! è un titolo davvero fresco che abbiamo di recente premiato nella nostra recensione: se siete alla ricerca di un'avventura unica e coinvolgente per Nintendo Switch, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a quest'ottima offerta su Amazon. Il titolo uscito nel 2024 è infatti ora disponibile con un super sconto per la versione fisica, visto che è acquistabile per 40,97€, il 18% in meno rispetto al prezzo originale di 49,99€.

Princess Peach: Showtime!, chi dovrebbe acquistarlo?

Princess Peach: Showtime! è perfetto per tutti gli appassionati dell'universo Nintendo, in particolare per coloro che hanno sempre sognato di vedere la Principessa Peach nel ruolo di protagonista assoluta. Abbiamo anche in questo caso a che fare con un'avventura ricca di tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nella serie di Super Mario, in un titolo particolarmente vario che porterà la principessa Peach a trasformarsi, passando dal kung-fu all'investigazione.

Ogni nuova forma porta rivoluzioni al sistema di gioco, il quale accompagna la principessa nel fronteggiare vari pericoli per salvare lo spettacolo a cui è stata invitata. Si tratta di un'avventura tutta nuova che non manca di un sistema di personalizzazione per la protagonista e varietà da vendere.

Princess Peach: Showtime! è attualmente disponibile a 40,97€: con un gameplay fresco e una protagonista impossibile da non amare, si è rivelato titolo da non lasciare sullo scaffale per i possessori di un qualunque modello di Nintendo Switch. Approfittate dell'offerta per fare vostra l'edizione fisica al minimo storico!

