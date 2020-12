Prismatica: il codice per visitare l’isola della community italiana di Animal Crossing

Animal Crossing New Horizons è stato il titolo di punta di Nintendo per questo 2020. Dopo mesi dal lancio del gioco, la community che si è creata si è trovata davanti a tutta una serie di aggiornamenti stagionali che hanno saputo tenere ben incollati i giocatori di tutto il mondo. Anche in Italia abbiamo un folto gruppo di giocatori, che nel tempo hanno saputo mettere insieme una community sempre pronta a proporre nuove inziative.

Tra queste ci sono i ragazzi di Animal Crossing Life, che insieme a Nintendo Italia e la nota streamer AzalinaJPG hanno costruito in streaming un’isola da zero in solamente nove giorni. In quell’occasione, gli spettatori hanno potuto dare un contributo diretto alla creazione dell’isola di Prismatica, grazie ai sondaggi presenti sul sito di Animal Crossing Life e interagendo in diretta con Azalina.

Prismatica è un’isola dal carattere vivace, colorata, creativa ed inclusiva, che rappresenta appieno i tratti della community italiana di Animal Crossing. Per chi si fosse perso la scorsa diretta, non c’è problema: l’isola è ora visitabile in qualsiasi momento tramite il codice sogno: DA-3158-4347-0071. Non siate timidi quindi, Prismatica è sempre in cerca di nuovi abitanti pronti a popolarla in qualsiasi momento dell’anno.

Oltre al codice sogno per visitare l’isola di Prismatica, la community di Animal Crossing ci ricorda che ci sarà un nuovo appuntamento per uno speciale tutto natalizio il 24 dicembre, a partire dalle 16:00, sul canale Twitch di Azalina. Cosa ne pensate di queste iniziative proposte dalla community italiana dell’ultimo capitolo di Animal Crossing?