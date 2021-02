Proiettori da gaming, i migliori | Febbraio 2021

Videogiocare è la vostra passione più grande e avete a disposizione anche un’intera stanza in casa da dedicare alla costruzione di una postazione con tutti i crismi? In tal caso, potreste considerare l’acquisto di un proiettore. A qualcuno potrebbe sembrare strano, ma i proiettori sono dispositivi che possono andare bene (anzi, anche molto bene) per videogiocare: di proiettori da gaming, con caratteristiche tali da assolvere bene alla funzione di dispositivi da gioco, ce ne sono – come vedremo – tanti disponibili sul mercato, divisi per fasce di prezzo in base alla scheda tecnica. Il problema principale di questi dispositivi, fino a qualche anno fa, era l’input lag: gli ultimi modelli, però, riescono a gestirlo molto meglio, in certi casi potendo competere con alcune TV di fascia media e alta. Il principale vantaggio dei proiettori, oltre alle dimensioni dell’immagine, sta, in generale, in un refresh rate mediamente più alto in rapporto al costo; tra gli svantaggi figura ovviamente la necessità di una grossa parete, che sia il meno riflettente possibile e non riceva fonti di luce diretta. Il posto migliore in cui installare un proiettore è dunque uno scantinato, una stanza senza finestre o comunque con una quantità minima di luce, da adibire a vera e propria entertainment room.

In questo elenco, che comprende proiettori da gaming suddivisi per fasce di prezzo e caratteristiche, vi consigliamo quelli che secondo noi sono i migliori in termini assoluti e nel rapporto qualità/prezzo. Tenete ben presente anche che le lampade dei proiettori hanno una durata non infinita, e funzionano più o meno come le normali lampadine che avete a casa: dopo qualche migliaio di ore può essere necessario cambiarle (un po' come si fa con le cartucce di una stampante), operazione che, in certi casi, non è proprio immediata (mettete in conto anche questo). Questa è però l'unica operazione di manutenzione che dopo qualche anno, può essere necessario fare: per il resto avrete un dispositivopotenzialmente in grado di durare per un bel po' di tempo in casa vostra.

Proiettori da gaming

VAMVO L6200

Prezzo medio: meno di 200 euro con coupon e offerte

con coupon e offerte Risoluzione: Full HD

Il VAMVO L6200 è uno dei migliori proiettori da gaming, se non il migliore, che è attualmente possibile trovare nella fascia di prezzo dei 200-250 euro, e rappresenta il miglior compromesso tra il costo del dispositivo e la sua qualità: per avere un’esperienza quantomeno sufficiente, infatti, vi sconsigliamo caldamente di evitare qualsiasi proiettore a meno di 170-180 euro, dal momento che in quel caso il rischio di incappare dispositivi che si adattano piuttosto male al gaming è molto alto. La proposta di VAMVO, invece, riesce a farlo in maniera più che degna, e può contare su un valore di luminosità dichiarata (ben 6000 lumen) che, sulla carta, è davvero notevole per la fascia di riferimento. La risoluzione nativa è di 1080p, con supporto all’upscaling in 2K. Presenti, inoltre, due porte HDMI, in modo da poter collegare sia un dispositivo per la sorgente video che una eventuale sorgente audio (un impianto ARC o simili, anche se il dispositivo è comunque dotato di un altoparlante interno). Se siete in cerca del vostro primo videoproiettore e non volete spendere un capitale, il VAMVO L6200 è indubbiamente un’ottima scelta.

YABER V6

Prezzo medio: 350-400 euro , frequenti offerte a meno di 300

, frequenti offerte a meno di 300 Risoluzione: Full HD

Iniziamo a salire un po’ col prezzo, ma anche con le funzioni e la qualità, con lo YABER V6: si tratta, in questo caso, di un proiettore in possesso di diverse frecce in più al suo arco, come la possibilità di connettersi in WiFi a qualsiasi dispositivo connesso alla rete di casa, effettuando il mirroring dello schermo: certo, non vorrete mai usare questa funzione con le vostre console o il vostro PC, ma si tratta comunque di una caratteristica plug-and-play non da poco, che può servire nel caso il vostro notebook o smartphone non disponga delle connessioni necessarie. La luminosità massima dello YABER V6 è di 7500 lux, mentre la risoluzione nativa è di 1080p, con possibilità di eseguire l’upscaling al 4K. Presente, inoltre, il supporto al bluetooth e allo zoom digitale (fino al 50%), mentre l’acquisto del proiettore nei periodi promozionali indicati dall’azienda vi consentirà di ricevere gratuitamente anche una borsa per il trasporto.

Epson EH-TW750

Prezzo medio: 750 euro

Risoluzione: Full HD

Epson è uno dei marchi più affidabili nel campo dei videoproiettori, e anche la nuova serie EH, pensata per l’intrattenimento (contrapposta alla serie EB, per uso lavorativo/ufficio) e disponibile sul mercato da pochi mesi, non fa eccezione. L’EH-TW750 è un’ottima soluzione per l’entertainment casalingo, e può adattarsi molto bene anche ai videogiochi: sebbene non superi il 1080p come risoluzione nativa, la qualità dell’immagine comincia già a fare grossi passi in avanti rispetto alle proposte più economiche, che, pur offrendo un’elevata luminosità, sono costrette a qualche sacrificio da quel punto di vista. Non fatevi ingannare dalla luminosità di “soli” 3400 lux (che comunque consente di prolungare la durata della lampada interna), dal momento che le tecnologie in campo sono ben diverse. Questo modello, inoltre, può contare su un refresh rate di 240 Hz e su un rapporto di contrasto di 16.000:1. Sotto il profilo della connettività, va segnalata la presenza di un’uscita audio ottica, per collegare molte tipologie di home theater.

Epson EH-TW5700

Prezzo medio: 950 euro

Risoluzione: Full HD

Con l’Epson EH-TW5700 cominciamo ad entrare nella fascia alta del mercato, in cui quasi tutti i proiettori sono in grado di adattarsi senza troppi problemi né sacrifici ad essere utilizzati con i videogiochi. L’EH-TW5700, visto il costo inferiore ai 1000 euro, può tranquillamente essere definito uno dei migliori proiettori da gaming in termini di rapporto fra il costo (non esagerato) e le prestazioni. La tecnologia 3LCD, che aumenta al massimo la resa dell’intero spettro di colori con una luminosità simile a quella del bianco, lo rende un dispositivo perfetto sia per guardare film che per giocare, anche grazie al notevole contrasto di 35.000:1. La lampada interna è progettata per durare: secondo Epson, anche guardando un film al giorno – quindi utilizzandolo una media di due ore – si possono raggiungere ben 11 anni di vita senza dover sostituire alcun pezzo.

Epson EH-TW5820

Prezzo medio: 1200 euro

Risoluzione: Full HD

L’Epson EH-TW5820 è il fratello maggiore del TW-5700, del quale rappresenta, di fatto, una versione potenziata. Anche qui parliamo di un proiettore FHD a elevata qualità dell’immagine, con refresh rate di 240 Hz e tecnologia 3LCD. La principale caratteristica che contraddistingue l’EH-TW5820 è il rapporto di contrasto, che raddoppia il precedente portandolo a ben 70.000:1, un valore più che adeguato per la maggior parte degli utenti, che permette di ottenere una qualità visiva senza compromessi, senza per questo dover rendere la stanza quasi completamente buia. A differenza dell’EH-TW5700, inoltre, l’EH-TW5820 include il supporto ad Android TV, che funge da vero e proprio sistema operativo e permette di navigare tra le funzionalità del proiettore e sfruttare le ampie possibilità di connessione a tutti i dispositivi di casa (smartphone, notebook, console, PC) in maniera molto più agevole.

Epson EH-TW7400

Prezzo medio: 2100-2300 euro

Risoluzione: 4K

Arriviamo, infine, al meglio del meglio: l’EH-TW7400 è il proiettore da scegliere per chi vuole un dispositivo di fascia davvero enthusiast, in grado di offrire solamente i vantaggi derivati da un’esperienza simile, senza che alcun elemento venga sacrificato per poterli avere. Certo, il prezzo da pagare per avere un dispositivo del genere è quasi proibitivo, ma è comunque inferiore a tante TV di fascia alta o molto alta: se state pensando di acquistare un proiettore che abbia davvero tutto e potete permettervelo, non pensateci due volte: parliamo di uno dei migliori proiettori da gaming in circolazione, in grado di adattarsi in maniera incredibile al compito. La risoluzione, qui, sale al 4K (raggiunto grazie all’interpolazione delle lenti) e la qualità dell’immagine è davvero sbalorditiva per un proiettore casalingo, con un rapporto di contrasto pari a 200.000:1 e il supporto all’HDR e al 3D. Epson, inoltre, offre un completissimo ecosistema che consente il controllo tramite l’app ufficiale per iOS e Android, che funge da telecomando.

