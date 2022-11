Non molto tempo fa si è parlato di una presunta voce di corridoio legata ad un possibile spin-off della serie di Horizon in salsa MMO. Stando a quelle voci ad occuparsi del progetto sarebbe NCSoft, la compagnia sud-coreana che in passato ha già dato vita a diverse grandi esperienze per il genere come Lineage e Guild Wars. Ora, mentre i rumor rimangono tali, e vanno presi assolutamente con le pinze, NCSoft ha annunciato un nuovo progetto a cui sta lavorando: Project LLL.

Il nuovo titolo di NCSoft è una IP totalmente inedita che andrà ad esplorare un mondo futuristico pieno di armi ed armatura fantascientifiche. Nello specifico, il team di sviluppo ha già dichiarato che tra le maggiori ispirazioni di questo nuovo mondo di gioco ci sono due grandi immaginari come quello di Blade Runner e Total Recall. Project LLL, inoltre, si è presentato come uno sparatutto in terza persona open world.

Insieme all’annuncio la compagnia asiatica ha anche rilasciato un primo trailer gameplay abbastanza esteso, il quale ci dà la possibilità di farci un’idea molto più dettagliata di cosa aspettarsi dallo stile di combattimento, dalle armi, dalle abilità e dal mondo del gioco che offrirà questo nuovo MMORPG fantascientifico. Queste sono tutte le prime informazioni annunciate del gioco, ma se volete scendere in maggiori dettagli potete leggere il corposo post ufficiale pubblicato sul blog di NCSoft.

“Vogliamo creare diversi tipi di gioco ed esperienze in cui i giocatori possano collaborare, divertirsi insieme o competere l’uno contro l’altro utilizzando elementi di azione”, questa è l’ambizione che ha il team di sviluppo e quanto si può leggere tra le dichiarazioni di Jaehyun Bae, project leader di Project LLL e NCSoft. Al momento non abbiamo una data di lancio del nuovo MMORPG, ma siamo sicuri che il progetto si tornerà a mostrare nei prossimi momenti comuniccativi.