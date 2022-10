In questi giorni stanno fioccando in rete tutta una sequela di insistenti voci di corridoio riguardo a una possibile remaster di Horizon Zero Dawn. È bastato un breve leak per scaturire una forte discussione da parte degli appassionati Sony, i quali non sembra siano del tutto felici di accogliere una riedizione di un gioco uscito soltanto cinque anni fa. In tutto questo, chi ha preso peggio questa possibile notizia sono i fan di Bloodborne, che sono ormai anni che chiedono a gran voce una remaster dell’amatissimo titolo From Software.

In passato ci sono state diverse occasioni in cui gli appassionati di Bloodborne (lo potete acquistare su Amazon) hanno potuto annusare il ritorno di questo grande classico su console di nuova generazione e su PC, ma ancora oggi non c’è mai stato nulla di ufficiale da parte di Sony. Sappiamo molto bene quanto i fan delle esperienze soulslike siano estremamente affezionati al titolo From Software uscito in esclusiva su PS4, e proprio a causa di questa sua reperibilità esclusiva è una delle remaster più richieste al momento.

Specialmente sui vari social molti appassionati stanno pubblicando una serie di post e meme che prendono in giro questi rumor riguardo al ritorno di Horizon Zero Dawn su PS5, punzecchiando Sony per voler riproporre una remaster di un gioco così tanto recente rispetto ad altre esclusive rimaste più indietro. C’è addirittura chi la spara grossa, prendendo il tutto con estrema ironia ipotizzando l’arrivo di una remaster di God of War Ragnarok prima di quella di Bloodborne.

Sony remastering every PS4 game besides Bloodborne to torture me https://t.co/QpEVb43Jpm — 9 V O L T (@9_volt_) October 2, 2022

Non sappiamo con certezza se gli studi PlayStation sono davvero al lavoro su una remaster di Horizon Zero Dawn e su tutti quei progetti che vengono citati nel leak emerso di recente. Quel che è sicuro è che inizia a mancare all’appello da parecchio tempo un nuovo appuntamento comunicativo targato PlayStation che possa chiarire meglio quali saranno le nuove produzioni first party ad arrivare su PS5.