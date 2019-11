PS Now, svelati i primi giochi di novembre 2019

PS Now si aggiorna con nuovo giochi in questo inizio di novembre 2019. Ecco tutti i dettagli sulle proposte di Sony per PS4.

Sony PlayStation è impegnata su molti fronti in questo momento. Non solo PlayStation 5 è stata finalmente annunciata ufficialmente, ma la società giapponese deve ancora concludere l’attuale generazione, portando a termine una serie di giochi di alto livello, come Dreams, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part II. Non dobbiamo inoltre dimenticarci che di recente la compagnia ha rilanciato PS Now, il servizio di game streaming disponibile su PS4 (sia download che streaming) che su PC (solo streaming).

Sony ha promesso di aggiungere molti giochi, compresi alcuni titoli di primissimo piano che saranno resi disponibili in modo regolare per intervalli di tempo predefiniti. I primi sono stati GTA 5, God of War e inFamous Second Son. La nuova strategia sembra star pagando, infatti il numero di abbonati è salito fino al milione. Per mantenere il ritmo, Sony ha introdotto oggi i primi giochi PS Now di novembre 2019. Potete vederli qui sotto: Persona 5, Hollow Knight e Il Signore degli Anelli: L’Ombra della Guerra.

Persona 5 è uno dei migliori JRPG di Atlus, e i fan sono in attesa dell’arrivo in occidente della versione Royale, nel corso del 2020. Hollow Knight è un metroidvania di altissima qualità sviluppato dal Team Cherry, attualmente al lavoro su una sorta di seguito, Silksong. Infine, Il Signore degli Anelli: L’Ombra della Guerra è il secondo capitolo della serie nata con L’Ombra di Mordor di Warner Bros e Monolith Soft.

Diteci, cosa ne pensate delle prime aggiunte del PS Now novembre? Vi sembrano validi, oppure per il servizio avreste preferito qualcosa di diverso? Siete già abbonati alla piattaforma?