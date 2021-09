PS Plus: annunciati i giochi gratis di Settembre 2021

Siamo infine giunti al momento che gli abbonati al servizio PS Plus di Sony aspettavano da un mese: il giorno dell’annuncio dei nuovi giochi gratuiti da riscattare su PlayStation 5 e PlayStation 4. Come ormai da tradizione, nelle scorse settimane sono apparsi in rete vari rumor su quelli che sarebbero stati i giochi gratis del mese, ma fino a qualche istante fa il tutto era ancora molto fumoso. Ora che abbiamo l’annuncio ufficiale di Sony, andiamo a scoprire quali saranno i giochi del PlayStation Plus di settembre 2021.

Partiamo dalla data di rilascio, con i giochi gratuiti del PS Plus che verranno resi disponibili a partire dal prossimo 7 settembre. Il primo dei giochi riscattabili solamente su PS5 sarà Overcooked All You Can Eat, la versione che comprende entrambi i due capitoli della folle e scanzonata saga culinaria dal tratto party game rimasterizzati ed espansi. Si tratta di due giochi perfetti da giocare in coppia o con un gruppo di quattro amici per sfidarsi e cooperare completando una valanga di livelli tutti diversi e completamente fuori di testa.

Per quanto riguarda il secondo gioco, in arrivo su PlayStation 4 e riscattabile anche su PS5 tramite la retrocompatibilità, si tratta di Hitman 2, il secondo capitolo della più recente trilogia World of Assassination della saga stealth targata IO Interactive. Come nel titolo precedente della saga, anche in Hitman 2 l’Agente 47 dovrà viaggiare in tutto il mondo per portare a termine una serie di assassinii tutti diversi.

Take aim or chop your way to the top with September’s PlayStation Plus lineup, arriving next week. See the full list: https://t.co/VJALVrDfhN pic.twitter.com/qQmUXYOTV4 — PlayStation (@PlayStation) September 1, 2021

Come ultimo titolo presente nel PS Plus di settembre 2021 troviamo Predator Hunting Grounds, uno dei più recenti titoli basati sulla saga cinematografica di Predator. Si tratta di un gioco multiplayer asincrono, dove un manipolo di giocatori dovrà affrontare un singolo Predator, anch’esso utilizzato da un altro giocatore, in partite online dalla forte competitività.