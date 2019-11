PS Plus: svelato per errore il primo gioco di dicembre 2019?

I giocatori PlayStation hanno ogni mese un appuntamento fisso. L’ultima settimana i fan si radunano davanti al PlayStation Blog (in senso figurato, chiaramente) in attesa di scoprire quali sono i nuovi giochi gratis inclusi nell’abbonamento PS Plus. Il primo martedì del mese, infatti, saranno disponibile due giochi PS4 senza costi aggiuntivi. Lo stesso accadrà a dicembre, precisamente il 3 dicembre 2019.

Ora, tramite Reddit come potete vedere qui sotto, è stata condivisa un’immagine che mostra che la Standard Edition di God of War è gratis per gli utenti PS Plus. Ci sono però una serie di fattori che ci spingono a pensare che qualcosa non quadri.

Prima di tutto, l’immagine mostra sia la standard edition che la Deluxe Edition, i cui prezzi sono chiaramente errati. La standard è segnata come 99.99 dollari, mentre la Deluxe Edition è a 29.99 dollari. Fermo restando che non crediamo si tratti di un pessimo fotomontaggio (se uno volesse inventare un leak si impegnerebbe un po’ di più), la soluzione più probabile è che si tratti di un errore di qualche tipo del PS Store americano.

Come segnalato dagli utenti Reddit, non è la prima volta che il PS Store segnala prezzi scorretti o la disponibilità di un prodotto all’interno di PS Plus in modo errato: era successo anche con l’arrivo di EA Access e con l’ingresso di alcuni titoli nel catalogo PS Now. Ovviamente esiste una remota possibilità che sia un gioco PS Plus, ma per ora non ci metteremmo la mano sul fuoco. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe God of War all’interno dell’abbonamento?