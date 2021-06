PS Plus: il primo gioco gratis di luglio potrebbe essere già stato svelato

Insieme a tutta una serie di rumor che ci hanno accompagnato per tutta la durata di questo E3 2021, sono emerse una serie di informazioni che vanno anche leggermente aldilà della mera fiera losangelina. Tra questi rumor, su Reddit si è parlato in anticipo di una serie di giochi che poi, nelle varie conferenze, sono stati annunciati sul serio. Oltre a ciò, i rumor hanno preso di mira anche il PS Plus, svelando un possibile titolo che verrà regalato nel mese di luglio agli abbonati al servizio PlayStation.

Stando ad una delle molteplici anticipazioni pre-E3 2021, durante una delle tante conferenze digitali avremmo dovuto assistere all’annuncio di A Plague Tale Requiem. Così è stato, con il sequel del titolo sviluppato dai ragazzi di Asobo Studio che si è presentato sul palco digitale di Xbox e Bethesda con un magnifico trailer. Stando all’utente ‘Deluxera’, inoltre, la remastered del primo capitolo, A Plague Tale Innocence, verrà regalata agli abbonati al servizio PS Plus nel mese di luglio.

È accaduto parecchie volte in passato che le anticipazioni sui giochi gratis del PS Plus di alcuni utenti, o insider, si rivelassero poi corrette. Se anche questa informazione troverà un fondo di verità dovremo però aspettare ancora qualche settimana, dato che la line up del mese successivo per il servizio Sony viene annunciata in via ufficiale sempre a fine mese. Di sicuro, però, è possibile che riceveremo altre anticipazioni, dato che mancherebbero altri due giochi alla prossima offerta di giochi gratis mensile targata Sony.

Per ora non possiamo fare altro che attendere prossimi aggiornamenti sulla questione, ricordandovi però che i giochi gratuiti del PS Plus di questo mese sono ancora riscattabili. Parliamo di tre giochi di ottima qualità come: Operation Tango (PS5), Star Wars Squadrons (PS5 e PS4) e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS5 e PS5).