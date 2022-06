Tramite Twitter e ResetEra, apprendiamo delle informazioni condivise da un giocatore giapponese a proposito di PS Plus e l’upgrade a Extra e Premium. I due nuovi livelli del servizio in abbonamento, secondo il post, potrebbero ricevere uno sconto che potrebbe arrivare anche fino al 50%. Le informazioni, tuttavia, sono in giapponese e non possiamo confermarle con certezza. Però, secondo ResetEra e secondo quanto emerge dalle cifre presenti nell’immagine, un giocatore che ha cercato di fare l’upgrade e ha visto che il costo totale era decisamente ridotto.

Il giocatore in questione, abbonato per i prossimi 1182 giorni, avrebbe dovuto spendere 26.332 Yen (circa 187 euro) per fare l’upgrade a PS Plus Premium. Invece, il prezzo riportato dal sistema automatico è di 12.750 Yen (circa 90 euro). Si tratta, appunto di uno sconto pari al 50%. Lo stesso vale per l’abbonamento a Extra.

Anche un altro utente, infatti, abbonato fino al 2034, ha ricevuto lo stesso prezzo di abbonamento. In questo caso, inoltre, lo sconto sarebbe ancora più grande dato che l’abbonamento durerebbe più a lungo. È possibile che la compagnia abbia posto un tetto massimo di spesa per questo tipo di passaggio, il che si tramuta in uno sconto. Questo sarebbe confermato da un altro screen in cui un utente riporta una conversazione con l’assistenza di Sony. Quest’ultimi, appunto, confermerebbero che la società ha decretato uno sconto non ancora ufficialmente annunciato.

Ovviamente, ci sono alcune considerazioni da fare. Anche ammesso che quanto riportato sia corretto, è possibile che lo “sconto” si applichi solo per i clienti di lunga data. Inoltre, quanto riportato fa riferimento al mercato giapponese. È possibile che in altre regioni, Europa in primis, non vi sia alcun tipo di offerta o promozione. Dovremo dunque attendere delle comunicazioni ufficiali sull’abbonamento a PS Plus Premium ed Extra prima di poter confermare queste voci. Nel frattempo, ricordiamo che i giochi gratis del mese di giugno sono stati da poco annunciati. Tra questi, troviamo anche God of War.