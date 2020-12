PS Plus: Sony rimborsa coloro che avevano acquistato Maneater su PS5

Giusto durante la giornata di ieri Sony ha rivelato quali saranno i giochi riscattabili sul PS Plus per il mese di gennaio 2021. Senza troppa sorpresa, abbiamo appurato che ormai il trend sarà quello di regalare una coppia di giochi per i possessori di PlayStation 4, e un gioco in più per tutti coloro che hanno già deciso di entrare nella next-gen di PlayStation. Dopo l’annuncio di ieri, molti giocatori stanno segnalando di aver ricevuto un’inaspettato rimborso da parte di Sony.

Il gioco del mese proposto da Sony per i giocatori PlayStation 5 sarà Maneater, il gioco di ruolo open world in cui i giocatori dovranno impersonificare uno squalo. Ora, diversi giocatori hanno segnalato su Reddit di aver ricevuto un rimborso da parte di Sony per aver acquistato Maneater prima che il titolo fosse messo a disposizione gratuitamente sull’abbonamento PS Plus. Una mossa decisamente a sorpresa che nessuno si aspettava.

Come è possibile leggere dal post di un utente condiviso su Reddit, la compagnia giapponese ha voluto dichiarate agli abbonati al PS Plus quanto segue: “In quanto ad abbonato a PlayStation Plus, rimborseremo il prezzo di acquisto di questo prodotto (Maneater ndr.) sul portafoglio del PlayStation Store, poiché si tratta di un gioco presente nella raccolta mensile PlayStation Plus. Ciò non influirà sulla tua capacità di giocare al titolo poiché non abbiamo rimosso il gioco dalla tua libreria.”

Una volta che il giocatore andrà disdire il proprio abbonamento al servizio PS Plus, quindi, avrà comunque la possibilità di continuare a giocare a Maneater senza bisogno di rinnovare l’abbonamento, dato che il titolo in questione rimarrà per sempre all’interno della libreria digitale. Cosa ne pensate di questa mossa portata avanti da Sony? Diteci la vostra con un commento.