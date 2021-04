PS Plus: trapelati i giochi gratis di maggio 2021?

I possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 hanno modo di giocare a una lunga serie di titoli gratuiti in questi ultimi mesi. Che sia grazie all’abbonamento del PS Plus o all’iniziativa Play at Home, i giocatori PlayStation hanno potuto scoprire opere dal calibro di Final Fantasy VII Remake, Horizon: Zero Dawn e Days Gone, tutti titoli di grande qualità. Un possibile leak potrebbe però aver già svelato i giochi che diverranno gratuiti per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di maggio 2021.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale da parte di Sony PlayStation, che avverrà durante mercoledì 28 aprile, scopriamo una lista di quelli che potrebbero essere i titoli gratuiti per tutto il mese di maggio 2021. Mentre durante aprile abbiamo avuto modo di mettere le mani su Oddworld: Soulstorm, Days Gone, Zombie Army 4: Dead War e Jade’s Ascension, a partire dal 4 o 5 maggio potremo scaricare senza costi aggiuntivi i seguenti titoli:

Battlefield V (PS4)

Stranded Deep (PS4)

Gioco non annunciato per PS5

Si tratta di una lista sicuramente sensata e non impossibile, che contiene Battlefield V, che è un’importante produzione di Electronic Arts, e un titolo indie che ha saputo far divertire molti giocatori. Interessante è però anche la presenza di un gioco non ancora annunciato per PS5, che dovrebbe essere svelato direttamente nelle prossime ore. Come sempre, consigliamo di prendere questo leak con le pinze, dato che non ci sono ancora novità ufficiali da Sony PlayStation.

Attendiamo quindi informazioni da parte di Sony, che confermerà o smentirà questa lista durante la giornata di mercoledì 28 aprile. Consigliamo ai lettori di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere alcun annuncio nelle prossime ore. Soprattutto, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate: vi aspettavate un’altra esclusiva come Days Gone oppure sareste interessati a giocare a titoli come Battlefield V?