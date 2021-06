PS Store: annunciati i doppi sconti! Tanti giochi a prezzi bassissimi

Sony ha annunciato i nuovi titoli in offerta sul PS Store, già disponibili dalle 12:00 di oggi. Si tratta della classica promozione ‘Doppi Sconti’, con offerte ancor più succulente, perciò, per gli abbonati a PS Plus, che potranno usufruire di un ulteriore sconto in fase di acquisto. Il catalogo dei titoli in offerta è davvero ricco, con giochi per tutte le salse a prezzi imperdibili.

“Il 9 giugno segna il ritorno della promozione Doppi sconti su PlayStation Store e con essa, centinaia di titoli scontati per un periodo di tempo limitato. Come sempre, i membri di PlayStation Plus potranno usufruire di ulteriori risparmi. La promozione include titoli come Borderlands 3 Next Level Bundle PS4 e PS5, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition, Sid Meier’s Civilization VI e MotoGP 20“, ha scritto il colosso nipponico in un comunicato.

Di seguito, ecco un elenco contenente alcuni dei titoli migliori in offerta. Potrete visionare l’elenco completo sul PS Store:

Assassin’s Creed Odyssey;

Borderlands 3 Next Level Bundle PS4 & PS5;

Crash Bandicoot Bundle – N. Sane Trilogy + Crash Team Racing Nitro-Fueled;

Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle;

Fallout 76;

Far Cry New Dawn;

Grand Theft Auto V: Premium Edition;

Hitman 2;

Kingdom Come: Deliverance – DLC Collection;

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning;

Mafia II: Definitive Edition;

Mafia III: Definitive Edition;

Metal Gear Survive;

Middle-earth: Shadow of War;

Mortal Kombat X;

MotoGP 20;

NBA 2K21 Mamba Forever Edition Bundle;

Project CARS;

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition;

Resident Evil 2 – Deluxe Edition;

Resident Evil 7: Biohazard – Gold Edition;

Sword Art Online: Hollow Realization;

Tekken 7 – Ultimate Edition;

Wolfenstein II: The New Colossus – Digital Deluxe Edition;

Wolfenstein: The New Order;

Wolfenstein: The Old Blood;

Wolfenstein: Youngblood – Deluxe Edition;

World War Z.

Vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, vi invitiamo a dare anche uno sguardo alla nostra recensione di Ratchet & Clank Rift Apart, l’imminente esclusiva PS5, cliccando qui.