PS4: mega sconti su GTA 5, BioShock The Collection e molti altri giochi

I Mega Sconti PS4 sono finalmente arrivati, ecco quali sono i migliori giochi in offerta sullo store PlayStation: affrettatevi, alcune offerte durano poco!

Partono da oggi i Mega Sconti PS4 sul PlayStation Store. Le offerte rese disponibili da Sony sono molteplici e includono tanti giochi di alto livello. Ad esempio, è possibile acquistare BioShock The Collection, il quale include i tre capitoli della serie completi di DLC ed espansioni, oltre al documentario “Director’s Commentary Imagining BioShock” commentato da Ken Levine e Shawn Robertson. Il prezzo, valido fino al 3 luglio, è di 8.99 euro, invece che 49.99 euro: una promozione di tutto rispetto per questi tre giochi.

Inoltre, è disponibile anche GTA V, l’immortale opera di Rockstar Games che viene messa in vendita a 14.99 euro invece che 29.99 euro. Il limite massimo per acquistare il gioco è il 25 luglio, quindi avete tutto il tempo per decidere se è arrivato il momento di buttarvi nella più recente avventura di Grand Theft Auto. Attenzione però: questa è la versione Standard, quindi non sono incluse valute extra, ma potrete comunque accedere a GTA Online.

Ovviamente i Mega Sconti PS4 non si fermano qui. Sono disponibili tantissimi titoli che permettono un risparmio fino al 65%; parliamo di opere come Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles, Middle-earth: Shadow of War e Tales of Berseria. Inoltre, c’è un’intera lista di videogame a meno di 15€ (valida fino al 26 luglio) che include giochi come Dragon Ball Xenoverse, Unravel e Yakuza Kiwami.

Se invece siete alla ricerca dello sconto massimo, potete controllare se c’è qualcosa di interessante nella lista dei titoli a meno di 5€ (valida anch’essa fino al 26 luglio): alcuni esempi sono Friday the 13th: The Game, Need for Speed Rivals e Oddworld: New ‘n’ Tasty.

A questo indirizzo potete trovare la lista completa dei giochi in offerta. Diteci, c’è qualche gioco che volevate comprare da molto?